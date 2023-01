Escola é lugar de alimentação saudável, afirma nutricionista

"As escolas precisam ser um agente promotor de saúde e nada mais correto que nas cantinas escolares sejam comercializados produtos saudáveis como sucos naturais, frutas e produtos feitos de maneira caseira".

A avaliação é da professora Maria Cristina Furtado, mestre em Nutrição que realiza no mês de fevereiro o curso Segurança de Alimentos para Cantinas Escolares. Segundo ela, o oferecimento de uma alimentação saudável aos estudantes precisa ser discutida em casa pelos pais e responsáveis.

"É preciso que essa mudança também ocorra no ambiente familiar. É fundamental proibir produtos que estimulem a obesidade, o diabetes e a hipertensão", destacou.

Segundo Maria Cristina, a alimentação saudável nas escolas gaúchas é mais do que um compromisso, é lei", ressalta.

A nutricionista destacou a existência da legislação no Rio Grande do Sul que fala sobre os alimentos apropriados a serem vendidos nas cantinas escolares.

"Durante um período, percebeu-se no Estado um aumento da obesidade infantil em função do consumo de produtos que colaboram para a obesidade, diabetes e hipertensão em cantinas instalados em escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul", destaca.

Entre os itens proibidos nas cantinas, mas "adorados" pelos alunos, estão salgadinhos, refrigerantes, produtos industrializados, frituras e produtos com gordura saturada. Por esse motivo, a lei prevê que o tema seja discutido por professores dentro da sala de aula e com os proprietários das cantinas.

"O assunto tem que fazer parte do conteúdo pedagógico das escolas", explica.

Maria Cristina defendeu também uma mudança cultural dos pais que mandam os alunos para a escola com uma merenda inadequada - geralmente refrigerantes e salgadinhos.

Conforme a nutricionista, uma pesquisa nacional mostrou que o Rio Grande do Sul foi um dos estados onde foram registrados os maiores casos de obesidade infantil. Por esse motivo, ela destaca a importância da Lei das Cantinas nas escolas privadas e públicas.

Para falar sobre a legislação e as boas práticas na manipulação de alimentos, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) promove o curso Segurança de Alimentos para Cantinas Escolares.

A atividade será realizada no dia 7 de fevereiro, das 14h às 18h, no Centro de Qualificação Sindha, na rua Barros Cassal, 180. A iniciativa terá a abordagem da Lei 15.216, chamada Lei das Cantinas Escolares, em vigor desde 2020 e que alcança todas as escolas públicas e privadas do Estado.

A Lei 15.216, que dispõe sobre a promoção da alimentação saudável e proíbe a comercialização de produtos que colaborem para a obesidade, diabetes e hipertensão em cantinas de escolas públicas e privadas do Estado, prevê que sejam realizadas ações relativas à promoção da alimentação saudável. A iniciativa deve envolver toda a comunidade escolar, abrangendo alunos e suas famílias, professores, funcionários da escola, proprietários e funcionários de cantinas escolares.

A lei diz que a cantina escolar será administrada por pessoa devidamente capacitada em aspectos higiênico-sanitários relevantes para o exercício do preparo e do comércio de alimentos de acordo com os regulamentos técnicos específicos da Vigilância Sanitária.

Fica proibida a comercialização no ambiente das escolas de educação infantil, de ensino fundamental e médio das redes pública e privada: balas, pirulitos, gomas de mascar e biscoitos recheados; refrigerantes, refrescos e sucos artificiais, chás industrializados prontos para consumo, bebidas achocolatadas prontas, bebidas isotônicas e energéticos, além salgadinhos industrializados e frituras em geral.