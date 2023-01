UFRGS divulga lista de classificados no Vestibular 2023

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou o listão de classificados no Concurso Vestibular 2023 na tarde desta segunda-feira (30). A relação completa dos aprovados e sua classificação pode ser conferida no site vestibular.ufrgs.br, onde está apresentada a posição geral.

Para os calouros, a documentação obrigatória deve ser encaminhada, via Portal do Candidato, entre 9h de terça-feira (31) e 23h59min da próxima segunda-feira (6).

Candidatos não convocados no listão devem acompanhar os chamamentos para vagas remanescentes, que começam a ser publicados a partir de 9 de fevereiro. Para o Vestibular Ufrgs, não há necessidade de inscrição em lista de espera.

As provas ocorreram nos dias 14 e 15 de janeiro. O Vestibular 2023 registrou um total de 21.970 inscritos, com uma abstenção no dia final de 17,9%.