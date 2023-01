Praia de Ipanema recebeu projeto Linda Orla Limpa neste sábado em Porto Alegre

A terceira etapa do projeto Linda Orla Limpa do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) ocorreu neste sábado (28), na praia de Ipanema, Zona Sul da Capital. De acordo com o site da prefeitura, foram realizadas diversas ações de conscientização.

Entre elas, orientação sobre resíduos, distribuição de sacolas biodegradáveis para separar o lixo seco do orgânico e brincadeiras com as crianças. As atividades envolveram quebra-cabeças, jogo da memória, exposição sobre o ciclo de vida dos resíduos e, o preferido das crianças, campeonato de arremesso de resíduos recicláveis no Papa Pet.

A Equipe de Educação Ambiental (Egea) do DMLU também conversou com os pedestres que passavam pela praia de Ipanema e, entre as maiores dúvidas, segue o que é resíduo reciclável da coleta seletiva e o que é o resíduo orgânico e rejeito que vai para a coleta domiciliar ou automatizada.

“Queremos estimular o sentimento de pertencimento do cidadão pelos espaços públicos de nossa cidade. Somente assim, a orla poderá refletir a limpeza e conservação que todos queremos e que Porto Alegre merece”, afirma o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

No próximo sábado, 4, a equipe estará na praia do Guarujá, das 10h às 17h. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb).

Próximas edições do Minha Orla Limpa

4/2 - Praia do Guarujá

11/2 - Orla Trecho 3

18/2 - Orla Trecho 1

25/2 - Orla Iberê Camargo