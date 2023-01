Boate Kiss: Construção do memorial começa este ano, garante o prefeito de Santa Maria

A construção do memorial da Justiça em homenagem às 242 vítimas e 636 pessoas que ficaram feridas no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, começará este ano. A garantia é do prefeito Jorge Pozzobom que participou da programação que lembrou os 10 anos da tragédia. Segundo o prefeito, já foi feita a desapropriação do prédio que será demolido para que possa ser feito o memorial. A iniciativa municipal terá o apoio do Sinduscon de Santa Maria que vai ajudar na construção do espaço.

Pozzobom afirmou que o memorial é uma maneira de devolver com carinho aos 242 pais e mães que perderam seus filhos na noite do dia 27 de janeiro de 2013. O vice-prefeito Rodrigo Decimo disse que o executivo municipal estará desfazendo a "ruína" existente hoje na rua dos Andradas para construir a memória. "Nunca mais podemos deixar que situações como a de Santa Maria se repitam novamente"', acrescentou. Para Decimo, o memorial será um local em que às famílias vão trabalhar o seu luto", ressaltou.

O presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), Gabriel Rovadoschi, comentou que desde o ano passado a entidade vem conversando sobre a construção do memorial. "Antes da anulação do julgamento discutimos a criação do memorial. "O memorial antes do concreto é feito de palavras e carinho", explicou.

Além daa discussões sobre a construção do memorial, a associação pretende estender ao longo de 2023 a campanha: "Resgatar a memória é construir o futuro".

Neste sábado (28), a programação sobre os 10 anos do incêndio da Boate Kiss encerra com a realização de uma missa em homenagem aos 242 jovens mortos no incêndio da casa noturna. Uma missa será realizada às 20h na Basílica Nossa Senhora Medianeira, em Santa Maria. De acordo com Rovadoschi, as ações tem como intuito preservar a memória das 242 vítimas e construir um futuro seguro para quem aqui ficou - neste caso, os 636 sobreviventes que carregam marcas físicas e psicológicas em decorrência do incêndio na boate.