Cinco lugares para tomar banho de cascata perto de Porto Alegre

O termômetro acima dos 30°C que tomou conta Rio Grande do Sul nas últimas semanas é um convite para programas onde a água seja a atração principal. Pensando nisso, o Jornal do Comércio preparou uma lista com cinco cascatas localizadas em cidades da Região Metropolitana, pertinho de Porto Alegre, onde é possível não só admirar a natureza mas também se banhar. Alguns lugares oferecem estrutura para passar o dia, mas há opção para quem prefere ficar mais tempo. Para os aventureiros, em algumas das atrações é possível fazer trilhas e atividades como rapel e tirolesa.

Parque Cascatinha Mato Fino – Localizado em Gravataí, o parque possui duas cachoeiras. A infraestrutura do local oferece bar, lancheria, mesas para churrasco, banheiros e vestiários. Os ingressos para acessar a cascata custam R$ 30,00 por pessoa, e a visitação pode ser feita diariamente, das 8h às 18h. Informações: www.facebook.com/cascatinhademorungava.

A cascata Mato Fino é uma das mais próximas de Porto Alegre. Reprodução Facebook/JC

Cascata do Chuvisqueiro – Em Riozinho, cidade a 130,7 km de Porto Alegre, a Cascata do Chuvisqueiro fica dentro de uma propriedade particular. Conta com área para camping e no local é possível praticar atividades como rapel, trilhas e bungee jumping. Há taxa para ingressar no local. Para carro, o valor é R$ 20,00 e para moto, R$ 10,00. Adultos pagam R$ 10,00 e crianças até 10 anos, R$ 5,00. A diária para pernoite no camping custa R$ 50,00. Informaçoes: instagram.com/cascatadochuvisqueirooficial.

Ponto turístico tradicional entre os amantes da natureza, a cascata Chuvisqueiro tem 63,7 metros de altura. Foto: Prefeitura de Riozinho/Divulgação/JC

Reserva Ecológica Picada Verão – A reserva, antigamente chamada de Sítio da Família Lima, fica localizada em Dois Irmãos, a 60 km da Capital. São cinco cascatas com piscinas naturais e salva-vidas para garantir um banho refrescante e tranquilo. Além disso, a reserva oferece restaurante, churrasqueira, quiosques, quadra para esportes e atividades como rapel e tirolesa. Os ingressos variam de R$ 15,00 a R$ 30,00, dependendo do dia da semana e idade do visitante. Não é possível acampar no local. Informações: www.reservapicadaverao.com.br.

A reserva em Dois Irmãos possui cinco cascatas com infraestrutura como salva-vidas e área de lazer. Foto: Luciane Medeiros/Especial/JC

Parque Cascata Vitória – A queda d´água tem 30 metros de altura e fica em Maratá, a 83,7 km de Porto Alegre. No parque, o visitante encontra restaurante e churrasqueiras. Não é permitido entrar com bebidas (exceto água), que são comercializadas no local. É permitido tomar banho na cascata apenas nos sábados, domingos e feriados com a presença dos salva-vidas. A entrada custa R$ 12,00 para a taxa de manutenção. Crianças com até 10 anos não pagam. O estacionamento é gratuito. Informações: https://www.facebook.com/parquecascatavitoria.

O banho na cascata Maraté é permitido apenas aos sábados, domingos e feriados. Foto: Prefeitura de Maratá/Divulgação/JC

Cascata dos Deberofski – Conhecida por ser um local de prática de voo livre no Estado, Sapiranga tem também locais para se refrescar no verão. Um deles é a cascata dos Deberofski, que fica no Camping da Família Deberofski. A cascata com 20 metros de altura tem uma trilha que leva até o topo. Para entrar no camping e passar o dia, das 8h até 20h, é cobrada a taxa de R$ 20,00 por pessoa (crianças até 5 anos não pagam). Já para acampar, o ingresso custa R$ 30,00 por pessoa para quem chega até 17h, e R$ 50,00 após esse horário. Crianças até 5 anos são isentas. O camping oferece ainda opção de aluguel de cabanas rústicas, quartos e quiosques, com valores a partir de R$ 100,00. No local ainda é possível se deliciar com a farta gastronomia típica da região, como cucas. Informações: www.facebook.com/deberofski