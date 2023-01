Paleta Atlântida buscará recorde no Guinness World Records para gaúchos

Criado em 2017 por um grupo de amigos, o Paleta Atlântida vem crescendo ano após ano, firmando-se no calendário oficial de eventos de Xangri-lá. Em 2023, o churrasco coletivo assado na beira da praia dobra em tamanho de estrutura e buscará um título oficial inédito e merecido para os gaúchos: o maior churrasco do mundo em número de assadores simultâneos, registrado pelo Guinness World Records. A sexta edição do evento acontece no dia 28 de janeiro, das 9h às 17h, na Praia de Atlântida.

O Paleta Atlântida 2023 receberá uma adjudicadora oficial do Guinness World Records para a tentativa de registrar o escore. O recorde atual é de 914 assadores simultâneos, conferido em Dalisa (Canadá), em setembro de 2022. O objetivo é ultrapassar 3 mil para firmar o recorde para os gaúchos - com o reconhecimento de 85 testemunhas e cumprindo todas as regras estabelecidas dentro do tempo estipulado. Para acompanhar o feito, estão confirmadas as presenças de representantes do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Xangri-lá.

Na última edição, realizada em janeiro de 2022, sem a presença da publicação, o evento reuniu cerca de 3,5 mil assadores amadores e profissionais. Registrar o recorde é um antigo sonho do empresário Felipe Melnick, idealizador do Paleta Atlântida: “O churrasco é parte importante da cultura gaúcha, passada de geração para geração. Nosso desejo com a vinda do Guinness World Records é contribuir para o fortalecimento dessa tradição, oficializando que os gaúchos fizeram o maior churrasco do mundo no verão de 2023”, revela.

Para 2023, o Paleta terá uma estrutura maior que nos anos anteriores, distribuída em mais de 2 km, com 14 paradores de marcas com experiência para o público, áreas de confraternização, lounges e área kids, distribuídos por toda a extensão. “Em termos de produção, o Paleta terá uma estrutura de segurança e atendimento muito bem dimensionada, com 500 pessoas trabalhando para que todos possam desfrutar o melhor do evento”, explica Marcos Beylouni, sócio e chefe de produção do evento.

A edição também contará com competições de três modalidades esportivas. Além do tradicional campeonato de futebol de areia das celebridades, com os times Amigos do Tinga e Dunga, Amigos da KTO, Galáticos da Melnick, Tornakers, QG do Doddy e Clube do Kioske, o Paleta recebe o maior torneio aberto de beach tennis já feito em areia com 400 duplas, divididas em 40 quadras; e o mais tradicional campeonato de futevôlei do litoral gaúcho, o “Rei da Praia”.

"Já estamos prevendo para 2024 congregar os campeões mundiais de todas as categorias e de todas federações, transformando o Paleta Atlântida na ‘Champions League’ do churrasco. O troféu já está sendo preparado", diz Luciano Leon, CEO do Paleta.

Além disso, haverá a tradicional “Melhor Paleta de Cordeiro”, que dá nome ao evento, dividida em duas categorias: Raiz (temperada apenas com sal) e Gourmet (onde a criatividade é incentivada). Com a soma de todos os critérios entre as duas categorias, o campeão ou campeã ganhará um super prêmio, o maior já oferecido em uma competição de churrasco no mundo: uma Moto BMW G310 GS.

O Paleta Atlântida é aberto ao público que quiser assistir os assadores em ação e apreciar os jogos e espetáculos. O ticket é necessário apenas para quem vai assar, comer ou beber, garantindo acesso aos serviços do evento. O Ticket Trio de Assadores (R$ 550,00) para três pessoas (assador + dois convidados) garante espaço em 1m de churrasqueira com carvão, mesa, cadeiras, canecos, além de pulseiras para Open Bar de Chopp e Open Food Tasting (das 12h às 17h) dos assados das celebridades. O Ticket Individual (R$ 200,00) para quem não quer assar, mas quer curtir o evento, tem direito a um caneco e pulseira para o Open Bar de Chopp e Open Food Tasting (das 12h às 17h); e o Ticket Confraria é para grandes turmas de amigos que querem estar no mesmo espaço (no mínimo 10 trios de assadores).

Os tickets estão disponíveis no link https://www.sympla.com.br/evento/paleta-atlantida-6-edicao/1731923. O credenciamento dos assadores acontece nos dias 27/01, das 13h às 19h, e no dia 28/01, das 8h às 12h.