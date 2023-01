Construção de ponte no Dilúvio deve ser concluída em abril

Iniciada em agosto de 2022, a nova ponte sobre o Arroio Dilúvio deve ser concluída em abril deste ano. A travessia, localizada ao lado do Parque Esportivo da PUCRS, em frente ao Portão 14 da Universidade, deve facilitar a circulação de veículos no sentido Centro-bairro. A construção é mais uma das chamadas “obras de contrapartida” realizadas pela Universidade.

O engenheiro Dirceu Rizzatti Junior, responsável pela obra, explica: “A PUCRS acertou com a Prefeitura, em decorrência da aprovação do Estudo de Viabilidade Urbanística, que é o nosso plano diretor de edificações. Então, conforme a gente precisa de alguma expansão, ao longo dos anos a Prefeitura também exige algumas contrapartidas”, afirma ele.

Em agosto de 2019, a Universidade entregou outra obra em localidade próxima, também realizada em acordo com a administração municipal. A ponte em frente ao Museu de Ciência e Tecnologia da PUCRS, segundo Rizzatti, beneficiou toda a comunidade que circula nos arredores do Campus. “Antes da primeira ponte, havia problemas de congestionamento na no cruzamento da Ipiranga com a Rua Cristiano Fischer. Essas obras visam também, além de dar um conforto para o usuário do campus e também para o Porto Alegrense que transita nesta região”, explica o engenheiro.

Apesar dos avanços realizados na parte do Campus ligada a Avenida Ipiranga, ainda não há previsão de obras nos trechos da Rua General Bento Martins. Rizzatti afirma que, entretanto, esses podem ocorrer eventualmente, uma vez que as obras de contrapartida acontecem com frequência.