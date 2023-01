Pedágio na RS-240 em Portão vai quase dobrar de valor em fevereiro

A partir de 1º de fevereiro, o preço do pedágio na RS-240, em Portão, subirá de R$ 6,50 para R$ 11,90, aumento de 83%, quase dobrando de valor para automóveis. Enquanto na praça de Flores da Cunha da RS-122, a tarifa sai de R$ 6,30 para R$ 8,30, alta de 31,75%.

O maior valor na RS-240 será de R$ 71,40 para caminhão com reboque (seis eixos).

Os conselheiros da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agergs) aprovaram os dois reajustes em reunião na tarde desta terça-feira (24) em Porto Alegre.

A elevação segue o que foi definido no leilão de concessão das rodovias, ocorrido em maio de 2022. Na época, ficou estipulado que o valor da tarifa para carros passaria para R$ 6,85, na RS-122, e para R$ 9,83, na RS-240.

O contrato das concessões define ainda que deve ser aplicada a inflação acumulada nos oito meses, desde maio do ano passado, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por isso, os preços aprovados pela Agergs vieram com maior elevação.

Os novos preços passam a valer em fevereiro, quando a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) repassa a gestão das duas estradas para o consórcio Integrasul.

Durante a sessão que analisou as correções, a Agergs também definiu a isenção da cobrança de tarifa para tratores e máquinas agrícolas. Os conselheiros afirmam que não há uma indicação de tarifa para esse grupo no consórcio, por isso, inicialmente, os dois tipos de veículos não precisarão pagar pedágio.

Novos preços dos pedágios nas duas rodovias do RS: