Mais 78 municípios são liberados para ativação do 5G, diz Anatel

Agência Estado

Mais 78 municípios brasileiros, que estão próximos de capitais ou de cidades com mais de 500 mil moradores, poderão ter o 5G ativado em breve. De acordo com decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a partir da quarta-feira (25), as operadoras que arremataram lotes na faixa de 3,5 GHz estão autorizadas para solicitar ao órgão o licenciamento e ativações de estações do 5G.