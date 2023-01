RS tem onda de calor com temperatura de 40°C nesta terça-feira

A massa de ar quente que está sobre o Rio Grande do Sul faz os termômetros passarem dos 30° nesta terça-feira (24), podendo chegar a 40°C no Oeste do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a onda de calor e o risco de baixa umidade relativa do ar ao longo do dia no horário das 11h às 18h, ficando abaixo de 30%.