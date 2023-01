Confira onde doar sangue para o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul

No período de férias de verão, o número de doações de sangue recebidas pelo Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) cai drasticamente. Entretanto, a demanda por sangue continua alta, especialmente a dos tipos sanguíneos O positivo e O negativo, cujos estoques já estão baixos. Por isso, o Hemorgs reforça a importância dessa atitude solidária durante todo ano.

ONDE DOAR PARA O HEMORGS

PORTO ALEGRE

- Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul

Av. Bento Gonçalves, 3.722, Porto Alegre

Fone: (51) 3336-6755

Horário de funcionamento:

- doação de sangue: segunda a sexta feira, das 8h às 16h

- cadastro de doador de medula óssea: segunda a sexta feira, das 8h às 16h

- Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Rua São Manoel, 543

Fone: (51) 3359-8504

Horário de funcionamento:

- doação de sangue: de segunda a sexta, das 8h às 15h

- cadastro de doador de medula óssea: de segunda a sexta, das 8h às 15h

- Hospital Nossa Senhora da Conceição

Av. Francisco Trein, 596

Fone: (51) 3357-2139

Horário de funcionamento:

- doação de sangue: de segunda a sexta, das 7h30min às 17h, e sábado, das 7h30min às 12 h (aos sábados, com distribuição de 80 fichas, por ordem de chegada)

- cadastro de doador de medula óssea: às terças e quintas, das 9h às 11h e das 14h às 16h

SAPUCAIA DO SUL

- Ponto de coleta externa (apoio do Hospital Municipal Getúlio Vargas)

Fone: (51) 3336-6755

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 331, bairro Dihel

Vinculado ao Hemorgs

ALEGRETE

- Hemocentro Regional de Alegrete

Rua General Sampaio, 10

Fone: (55) 3426-4127

Horário de funcionamento:

- doação de sangue: segunda, terça, quinta e sexta, das 7h30min às 14h30min, e na quarta, das 8h às 14h

- cadastro de doador de medula óssea: segunda, terça, quinta e sexta, das 7h30min às 14h30min, e na quarta, das 8 h às 14 h

CAXIAS DO SUL

- Hemocentro Regional de Caxias do Sul

Rua Ernesto Alves, 2.260

Fone: (54) 3290-4536 e 3290-4543

Horário de funcionamento:

- doação de sangue: de segunda a sexta, das 8h30min às 17 h, e sábado, das 8 h às 12 h

- cadastro de doador de medula óssea: de segunda a sexta, das 8h30min às 17 h

CRUZ ALTA

- Hemocentro Regional de Cruz Alta

Rua Barão do Rio Branco, 1445, Cruz Alta

Fone: (55) 3326-3168

Horário de funcionamento:

- doação de sangue: de segunda a sexta, das 7h30min às 11h30min

- cadastro de doador de medula óssea: de segunda a sexta, das 7h30min às 11h30min

PASSO FUNDO

- Hemocentro Regional de Passo Fundo

Av. Sete de Setembro, 1.055

Fone: (54) 3311-5555 ou (54) 3311-1427

Horário de funcionamento:

- doação de sangue: de segunda a sexta, das 8h às 14h30min, sob agendamento prévio

- cadastro de doador de medula óssea: de segunda a sexta, das 8h às 14h30min sob agendamento prévio

FREDERICO WESTPHALEM

- Ponto de Coleta externa (apoio UBS Dr. Ayres Cerutti)

Fone: (54) 3311-5555

Endereço: Rua do Comércio, 271, Centro

Vinculado ao Hemocentro de Passo Fundo

PELOTAS

- Hemocentro Regional de Pelotas

Av. Bento Gonçalves, 4.569

Fone: (53) 3222-3002

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h30min

BAGÉ

- Ponto de coleta externa (apoio da Santa Casa de Caridade de Bagé)

Fone: (53) 3222-3002

Endereço: Rua Gomes Carneiro, 1350, Centro

Vinculado ao Hemocentro de Pelotas

SANTA MARIA

- Hemocentro Regional de Santa Maria

Alameda Santiago do Chile, 35

Fone: (55) 3221-5262 e 3221-5192

Horário de funcionamento:

- doação de sangue: de segunda a sexta, das 8h às 14h, e no terceiro sábado do mês, das 8h às 12h

- cadastro de doador de medula óssea: de segunda a sexta, das 8h às 14h, no terceiro sábado do mês, das 8h às 12h

SANTA ROSA

- Hemocentro Regional de Santa Rosa

Rua Boa Vista, 401

Fone: (55) 3513-5140

Horário de funcionamento:

- doação de sangue: de segunda a quinta, das 7h30min às 11h e das 13h30min às 17h

- cadastro de doador de medula óssea: de segunda a quinta, das 7h30min às 11h e das 13h30min às 17h

TRAMANDAÍ

- Hospital de Tramandaí

Av. Emancipação, 1255

Fone: (51) 3684-0325

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30min e das 14h às 16h30min

REQUISITOS PARA DOAR

-Estar em boas condições de saúde

-Apresentar documento oficial de identidade com foto

-Ter entre 16 e 69 anos. Candidatos a doadores com menos de 18 anos devem estar acompanhados pelos --Pais ou por responsável legal

-Pesar no mínimo 50 quilos, com desconto de vestimentas

-Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação

-Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

-Não fumar pelo menos duas horas antes da doação

É possível agendar a doação pelo site https://saude.rs.gov.br/agendamento-para-doacao-de-sangue do hemocentro, pelo telefone (51) 3336-6755 e pelo WhatsApp (051) 98405-4260. Mais informações sobre doação de sangue em saude.rs.gov.br/doacao-de-sangue.