Demora no diagnóstico e início do tratamento são obstáculos para controlar o câncer de colo do útero

A demora no diagnóstico e início do tratamento do câncer de colo do útero são os principais obstáculos que deixam o Brasil longe de controlar a doença. Para 2023, são estimados 17.010 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Por tudo isso, especialistas estabeleceram janeiro como o mês de conscientização da doença.

O câncer de colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres - atrás do câncer de mama e colorretal. Os dados mostram que mais de 50% dos casos de câncer de colo de útero são identificados em fase avançada, o que impacta diretamente nas chances de cura, e ainda que pelo menos 65,8% das mulheres não conseguem iniciar o tratamento no prazo legal de 60 dias.

A ginecologista Fernanda Uratani, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, diz que as mulheres devem fazer o exame citopatológico (Papanicolau), indicado para a população alvo dos 25 a 64 anos, uma vez a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos anuais normais. "Outro método de prevenção que estamos estimulando é a realização da vacina do HPV. Se conseguirmos imunizar a população em geral, teremos uma grande diminuição do vírus do HPV, que é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo do útero", ressalta. Segundo a ginecologista, a vacina está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para os pacientes oncológicos, imunossuprimidos, transplantados, HIV (homens e mulheres) até os 45 anos.

Segundo Fernanda, muitas mulheres acabam por não fazer a revisão ginecológica de rotina e também não voltam para a consulta - principalmente na rede pública de saúde. "As pessoas esquecem, perdem consultas e, com a pandemia, tivemos uma diminuição de consultas e tratamento", explica. A ginecologista afirma que quanto mais cedo for diagnosticado as lesões pré-malignas, maiores serão as chances de cura e não desenvolvimento do câncer de colo do útero.

O câncer de colo do útero é causado pela infecção persistente do Papilomavirus Humano (HPV), principalmente seus subtipos chamados de oncogênicos, estando as categorias 16 e 18 presentes em 70% dos casos da doença, de acordo com o Inca. A ginecologista destaca que a vacinação, o uso de preservativos durante todas as relações sexuais e a realização periódica do Papanicolau são as principais medidas indicadas para prevenção.

Conforme Fernanda, os dados do câncer de colo do útero são preocupantes porque a doença atinge mais de 16 mil mulheres por ano no Brasil, segundo o Inca. Dados do Ministério da Saúde apontam que 75% das mulheres sexualmente ativas terão contato com o HPV ao longo da vida e cerca de 5% delas vão desenvolver o tumor maligno em um prazo de dois a 10 anos. "A campanha Janeiro Verde tem o objetivo de alertar sobre a prevenção da doença através da visita anual ao ginecologista e a correta orientação sobre as formas de prevenir a doença", acrescenta.

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre conta com uma equipe de ginecologistas que participam de uma pesquisa que desenvolve um software para auxiliar no diagnóstico do câncer de colo do útero. O estudo, que iniciou a sua segunda etapa em dezembro do ano passado, busca a validação do Colposcópio Multimodal Portátil. A iniciativa contará com a participação de 760 pacientes, com previsão de dois anos. A expectativa é de que o equipamento permita agilizar o diagnóstico e possa ser usado em diferentes regiões do mundo, uma vez que possui um baixo custo.