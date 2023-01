Caso Rafael: Mãe é condenada a 30 anos de prisão pelo assassinato do menino

Alexandra Salete Dougokenski foi condenada a 30 anos e 2 meses de reclusão e 6 meses de detenção pela morte do filho, Rafael Winques, em maio de 2020. A sentença foi anunciada no final da noite desta quarta-feira (18), após três dias do julgamento em Planalto, no Norte do Rio Grande do Sul. O Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, considerando a ré culpada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual.

O Tribunal do Júri foi presidido pela Juíza de Direito Marilene Parizotto Campagna e integrado por quatro juradas e três jurados.

Cabe recurso da decisão. A magistrada manteve a prisão preventiva da ré.

De acordo com a denúncia, Rafael foi morto entre a noite de 14/05/20 e a madrugada de 15/05/20. Alexandra estaria inconformada com o fato de o menino estar desobedecendo as suas ordens, brincando no celular até tarde. Alexandra teria ministrado na criança duas doses de Diazepam e, com o menino ainda desacordado, o estrangulou com uma corda de varal. Transportou o corpo até o terreno vizinho, depositando-o dentro de uma caixa. O desaparecimento de Rafael gerou a comoção da comunidade, que auxiliou nas buscas. Nesse período, alguns suspeitos, como o próprio pai do menino e o namorado, dela foram investigados.

Dez dias depois, Alexandra apontou aos policiais o local onde estaria o corpo. Inicialmente, ela disse que matou o menino sem querer. Depois, em novo interrogatório, assumiu o dolo.

Já a defesa dela sustentou que Rodrigo Winques, pai de Rafael, era o autor do crime. No seu interrogatório, hoje mais cedo, ela disse que o ex-companheiro e um comparsa foram até a casa dela, naquela madrugada, com o objetivo de levar o menino embora. Rafael teria se debatido e Rodrigo o segurou e amarrou com uma corda, asfixiando a criança. A mãe teria sido obrigada a acompanhar a dupla até o terreno ao lado da casa dela, onde o corpo foi colocado.

Alexandra também acusou o pai de Rafael de cometer violência doméstica e sexual contra ela, enquanto viviam juntos, e de ser um pai ausente.

O júri popular teve início na segunda-feira (16/01), no Foro da Comarca de Planalto. Em plenário, foram ouvidas 10 testemunhas e informantes, entre eles, familiares da ré, Delegados, professoras de Rafael e o pai dele, Rodrigo.

O interrogatório de Alexandra aconteceu na manhã de quarta e foi seguido pelos debates, que se estenderam até a noite. Por volta das 23h30min, a Juíza Marilene fez a leitura da sentença.

Pela defesa, atuaram os Advogados Jean Severo, Filipe Trelles e Mayara Juppa. Pela acusação, representaram o Ministério Público os Promotores de Justiça Diogo Taborda, Marcelo Tubino e Michele Dumke, além do Assistente de Acusação, Advogado Daniel Tonetto.

Penas

Homicídio qualificado: 28 anos de reclusão

Ocultação de cadáver: 1 ano e 2 meses de reclusão

Falsidade ideológica: 1 ano de reclusão

Fraude processual: 6 meses de detenção

Pena total: 30 anos e 2 meses de reclusão e 6 meses de detenção