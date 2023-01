RS recebe quase 30 mil doses de Coronavac para vacinar crianças de 3 e 4 anos

O Rio Grande do Sul recebeu nesta segunda-feira (16) um novo lote de vacina Coronavac para imunizar as crianças na faixa etária dos 3 e 4 anos. Ao todo, são 29.180 doses do imunizante que serão aplicadas em crianças que ainda não receberam a primeira dose, de acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

Até esta segunda-feira, 20,6% das crianças desse grupo haviam sido imunizadas com a primeira dose. Esse é o percentual mais baixo de todas as faixas etárias no Estado, segundo o Painel de Acompanhamento Vacinal da Secretaria da Saúde (SES).

Com a chegada das vacinas, a diretora do Cevs, Tani Ranieri, espera que a vacinação avance nesse público. “Como já distribuímos 100% da dose 1 para quem tem acima de cinco anos, os municípios devem fazer um chamamento e vamos agora avançar na vacinação de crianças de três e quatro anos, que ainda não têm 100% de vacinas distribuídas”, explicou.

Do lote, 14.590 doses serão distribuídas às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) para a aplicação da primeira dose. A definição da quantidade tem como critério o total de vacinas já disponibilizadas anteriormente aos municípios, de modo a cobrir a necessidade da faixa etária. As outras 14.590 ficarão armazenadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, para a aplicação da segunda dose, com intervalo de quatro semanas.

Doses da Pfizer para população acima de 12 anos serão distribuídas a partir de terça-feira

Na terça-feira (17), 30.576 doses da vacina da Pfizer serão distribuídas às Coordenadorias Regionais de Saúde para aplicação da segunda dose na população a partir de 12 anos. A Secretaria da Saúde também já solicitou doses da Pfizer pediátrica para imunização de crianças entre cinco e 11 anos. No entanto, não há previsão de entrega pelo Ministério da Saúde.