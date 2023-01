Prefeitura de Porto Alegre amplia viagens e realiza mudanças no transporte coletivo

A partir desta segunda-feira (16), a oferta de viagens noturnas de duas linhas que circulam do Centro Histórico até o Lami são ampliadas. A linha 267.1 Lami/Varejão (via Edgar Pires de Castro) ganha mais três viagens por dia, passando de 24 para 27. A 267.2 Lami (Beco da Vitória) receberá mais duas, passando de 18 para 20 viagens.

Além desse incremento nos dias úteis, a viagem das 4h15 bairro/terminal que era feita pela Alimentadora A69 Canta Galo/ Lami/ Belém Novo passa a ser realizada pela linha 267.1, às 4h50, até o centro.

Segundo o site da prefeitura, outra alteração no transporte em dias úteis está prevista para a linha 492 – o horário das 8h02, no sentido bairro/centro, passará a ser realizada pela 4921 Petrópolis/Vila Margarita, indo até a rua Irmão Inocêncio Luis. Além dessas ampliações, nos sábados a linha A991 – Quirinas /

Passo da Batalha terá seu último horário das 22h30min alterado para 22h40min.

“As mudanças que promovemos nesta semana, além de fazerem parte da nossa análise diária, também atendem a pedidos de comunidades que recebemos em reuniões do Orçamento Participativo”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Consultas podem ser feitas no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Além disso, os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, por meio do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.