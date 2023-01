Porto Alegre ganha dois novos locais para atendimento do CadÚnico

Para atender a crescente demanda da população, Porto Alegre passa a contar, a partir de segunda-feira (16), com mais dois locais para atendimento do Cadastro Único (CadÚnico). Um dos espaços fica no térreo da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), na avenida Ipiranga, 310, Praia de Belas. O outro no Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na avenida Princesa Isabel, 1115, Azenha.

De acordo com a site da prefeitura, a ampliação somará nove unidades descentralizadas para atendimento da população em diversas regiões da cidade, além dos Centros de Referência de Assistência Social e Cidadania (CRAs), onde a prioridade são as famílias acompanhadas na rede socioassistencial.

O vice-presidente da Fasc, Cristiano Roratto, afirma que a iniciativa garante a melhoria permanente do serviço e coloca a Capital entre os municípios com melhores índices de atualização de dados familiares. Em tempo recorde, a prefeitura atingiu a Taxa de Atualização Cadastral (TAC). Entre julho e dezembro, a TAC passou de 50% para 79,02%, enquanto que a média nacional é de 80,53%. “Ampliamos os locais de atendimento especializado no Cadastro Único e aumentamos o número de atendentes”, afirma Roratto.

O agendamento on-line para atendimento do Cadastro Único, em algumas das unidades descentralizadas, estará disponível a partir de 16 de janeiro. O agendamento pode ser realizado via aplicativo 156 web ou pela internet.