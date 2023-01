UFRGS divulga gabaritos do primeiro dia de provas do Vestibular 2023

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, às 9 horas deste domingo (15), os gabaritos do primeiro dia de provas do Vestibular 2023. Os candidatos já podem conferir as respostas referentes às provas de Língua Portuguesa, Literatura, História e Matemática.