Atraso na abertura do portão marca início de vestibular da Ufrgs no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre

O clima do primeiro dia do vestibular 2023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na tarde deste sábado (14), ficou um pouco tenso para os candidatos que compareceram ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos (conhecido como Julinho) para prestar o concurso em Porto Alegre. Reunida em frente ao prédio, a maioria dos vestibulandos e alguns pais e acompanhantes precisou ficar por pelo menos 20 minutos no sol aguardando a abertura dos portões. Determinado pela Universidade para acontecer pontualmente às 13h30min, o acesso dos estudantes ao interior do colégio só aconteceu às 13h50min.

Foi necessário agilizar o receptivo de centenas de candidatos ao local, para que o toque do sinal de início das provas acontecesse o quanto antes - o que ocorreu às 14h10min. Enquanto os vestibulandos procuravam suas salas, lá fora alguns pais e responsáveis comentavam sobre o ocorrido. "Minha filha chegou bem mais cedo para conseguir entrar no horário de abertura dos portões para ter tempo de ir ao banheiro antes, depois sentar e iniciar a prova calmamente", destacou Rosa Ana Fava, mãe de uma das vestibulandas, candidata a ingressar na Faculdade de Direito. "Isso gera ansiedade em qualquer estudante que tem noção de que houve prejuízo, até porque eles estavam se comunicando com colegas em outras escolas que comentaram que já estavam acomodados nas salas."

Outra reclamação dos pais foi a falta de informações por parte dos responsáveis pela coordenação das provas no Julinho. Mãe de uma das candidatas ao curso de Medicina, a gestora ambiental Íria de Oliveira afirma que foi uma situação "bem estressante". "O pessoal nos deixou esperando sem dar satisfação, foi preciso bater palmas em frente ao portão para saber o porque da espera. Teve gente que chegou uma hora antes e teve que aguardar bem mais que os 20 minutos de atraso."

Segundo Íria, após a pressão das pessoas em frente ao prédio, um porteiro informou aos candidatos que "houve um problema com uma das salas." Já uma vestibulanda que não quis se identificar disse que a justificativa foi que "as salas estavam sendo organizadas" pelos fiscais de prova. A reportagem do Jornal do Comércio tentou falar com a equipe responsável mas não foi atendida.

Além dos candidatos que realizam as provas nos dois dias de concurso que segue neste domingo (15), milhares de estudantes participam do vestibular da Ufrgs 2023 em todo o Estado. Neste sábado, estão sendo aplicado os exames de História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação. No domingo, serão aplicadas as provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química. Segundo orientação da Universidade aos vestibulandos, o horário de abertura (13h30min) e fechamento (14h) dos portões nos locais de provas são os mesmos do primeiro dia de disputa.

Matemática e Redação no mesmo dia é desafio à parte

O vestibular 2023 da Ufrgs, que ocorre em Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí conta com quase 22 mil inscritos nesta edição. Os estudantes disputam 4.008 vagas em 94 cursos de graduação, sendo que a área da saúde é a mais disputada, com maior número de concorrentes por colocação.

Uma destas candidatas é a estudante Amanda Pedroso (19 anos), que pretende cursar Medicina Veterinária. "Estou surtando pensando em Matemática e Redação no mesmo dia", brincou ela enquanto aguardava a abertura do portão do Colégio Estadual Júlio de Castilhos ao lado da amiga Maiara Cardoso Nunes (19 anos). Cursando Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maiara concorda que "é complicado" fazer as provas de Matemática e Redação no mesmo dia. "Ambas demandam muito tempo, mas estou tentando ficar calma e fingir que está tudo bem (risos nervosos)."

Júlia Proença (18 anos) estava mais nervosa por conta do atraso da abertura dos portões. "Fico indignada porque está calor demais e não nos explicam o porque da espera", comenta a estudante candidata à Faculdade de Pedagogia. "Sobre a prova de Matemática no mesmo dia da Redação eu não vejo problema", emendou a vestibulanda. "Acho até bom para mudar um pouco a linha de raciocínio, dá uma aliviada depois de ler bastante também nos exames de história e português."

De acordo com a Ufrgs, os gabaritos do vestibular 2023 deste verão serão divulgados nesta segunda-feira (16), às 9h, no site da Universidade e o listão de aprovados está programado para até 30 de janeiro. Mais detalhes sobre a aplicação das provas e o cronograma do processo seletivo estão no Manual do Candidato.