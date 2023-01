Emergência do Hospital Criança Conceição atenderá apenas casos graves em virtude da limpeza dos dutos de ar-condicionado

A direção do Hospital da Criança Conceição (HCC) informa que no período de 13 a 15 de janeiro de 2023, será realizada a limpeza dos dutos de ar-condicionado na emergência da instituição de saúde, na zona Norte de Porto Alegre. A medida tem o objetivo de atender norma da Vigilância Sanitária, que determina limpezas periódicas para reduzir a circulação de partículas no ar e de micro-organismos, protegendo a saúde dos usuários e trabalhadores do serviço. O hospital faz parte do Grupo Hospitalar Conceição (GHC).

O atendimento estará restrito a partir das 8h do dia 13 de janeiro, sexta-feira, até as 19h do dia 15 de janeiro, domingo. Durante esse período, serão atendidos somente pacientes encaminhados pelo Samu e com risco de morte. Os casos não urgentes serão encaminhados para outras unidades de saúde.

Na oportunidade, também serão realizados reparos na estrutura predial na fachada da emergência do HCC na rua Álvares Cabral, 565, bairro Cristo Redentor, o que levará à necessidade de alterar o acesso ao local. Haverá avisos indicativos. O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), da qual o Criança Conceição faz parte,

solicita à população que busque atendimento em outros serviços de saúde. O período foi escolhido devido ao menor movimento. As secretarias municipal e estadual da Saúde foram comunicados da ação.