Porto Alegre: Secretaria pede que profissionais da saúde fiquem em alerta para sintomas de dengue

Com a chegada do verão, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre recomenda maior atenção aos sintomas compatíveis com a dengue. Em virtude do aumento do índice de infestação de fêmeas adultas do Aedes Aegypti, a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) emitiu um alerta aos profissionais de saúde para suspeita de dengue, zika e chikungunya durante o atendimento.