Ações gratuitas beneficiam cerca de 30 mil animais em Porto Alegre

Aproximadamente 30 mil cães e gatos foram beneficiados com serviços gratuitos de atendimento, consultas, exames e castrações em Porto Alegre no ano de 2022. As ações são feitas pela equipe de veterinários e técnicos do Gabinete da Causa Animal (GCA). Entre janeiro e dezembro, 138 animais do abrigo municipal foram adotados.

Em todo o ano, foram realizadas 21.900 castrações em clínicas credenciadas e na Unidade de Saúde Animal Victória (USAV), crescimento de 240% frente às 9.130 esterilizações feitas em 2021. Apenas a USAV realizou 9.647 dessas. O investimento em castrações chegou a R$ 3,7 milhões no ano passado.

Na Lomba do Pinheiro, o hospital veterinário realizou mais de 6.300 consultas veterinárias, 23.125 exames complementares (laboratoriais e de imagem) e 1.157 cirurgias gerais e ortopédicas.

Segundo o GCA, a equipe de veterinários fez 82 vistorias técnicas em domicílios de tutores e 2 mil ações de fiscalização por denúncias de maus-tratos, via 156.

Os eventos também marcaram o ano. A tradicional feira Brechocão ocorreu 16 vezes no ano passado, na Redenção. A renda obtida com a venda de artigos é revertida para auxiliar na causa animal. Eventos itinerantes realizados em parceria com Fasc, Secretaria Municipal de Saúde e Demhab ofereceram serviços de vacinação, consultas, exames e educação animal em diversas regiões da Capital, com um total de 4.745 animais atendidos.

Ainda foram credenciados 60 novos protetores e entidades da causa animal e realizada a descentralização do serviço de castração por meio de convênios com seis clínicas veterinárias. Para 2023, outros dois convênios serão efetivados.

A prefeitura da Capital encaminhou a aquisição de um Castramóvel próprio, veículo que auxiliará na descentralização do serviço de castração de cães e gatos, em especial para os tutores de baixa renda. O serviço deve entrar em operação no primeiro semestre deste ano. Também neste período, deve ser realizado o Censo Populacional de Animais de Porto Alegre, inédito na história do município.