Agendamento online no Centro Logístico de Medicamentos Especiais ainda não evita formação de filas

Mais de mil atendimentos diários e uma fila com cerca de 30 minutos de espera, é assim que se encontra o Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme), antiga Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado (FME). Além da mudança de endereço, da avenida Borges de Medeiros para Avenida da Azenha, 295, o espaço conta com novas logísticas, incluindo agendamento online.

Com objetivo de facilitar o serviço e reduzir o tempo de espera da população, a retirada de itens pode ser agendada pelo site www.celme.portoalegre.rs.gov.br, informando nome, CPF e telefone. A marcação pode ser feita ainda pelo aplicativo 156 Poa. Diariamente, serão ofertados 480 agendamentos, além da demanda espontânea.

"Nossa estratégia é a comunicação. Os pacientes estão sendo avisados através das mídias sociais e também pela replicação de informação aqui dentro. O agendamento é algo muito novo, mesmo previsto, foi algo que aconteceu de forma rápida", explica a farmacêutica responsável técnica, Janaína Vieira Belusso.

Após 20 minutos sentada do lado de fora do Celme, Daniela Batista Antunes, 31 anos, foi chamada para o atendimento. "Tentei fazer o agendamento online, mas não consegui dar seguimento porque no sistema dizia que meu medicamento estava em falta, mas não mostrava o motivo. Por isso, vim até aqui presencialmente", relata.

Diferentemente de Daniela, o estudante da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) Jeferson Goulart ficou sabendo da possibilidade de agendamento online somente quando chegou ao Celme. "Esta é minha primeira vez neste endereço. Não consegui retirar meu medicamento, porque acabei esquecendo da receita, mas gostei dessa opção de agendar. Na outra unidade, também era muito perigoso. Uma vez, uma senhora foi assaltada na minha frente. Arrancaram o colar dela", conta.

A mudança de endereço concluiu a transferência da gestão do serviço, que passou da Secretaria Estadual da Saúde (SES) para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A unidade na Azenha pertence ao Sistema de Saúde Vila Nova. No entanto, os medicamentos continuam sendo distribuídos pelo Estado. De acordo com Janaína, o Celme é responsável apenas pela distribuição da medicação. "Às vezes, entra em falta por conta da alta demanda, mas já tá comprado pelo Estado. Então, em questão de dias, nosso estoque é reabastecido. A falta ocorre devido a dinâmica", esclarece.

Entre os medicamentos oferecidos estão aqueles utilizados para o tratamento de câncer e diabetes, além de medicações para pacientes transplantados e latas de leite. Com 31 anos, Paula Blume frequenta a antiga FME desde 2015. No entanto, o acesso ao medicamento ocorre por ação judicial. "Como preciso de uma negativa e alvará, geralmente, consigo uma receita de três meses. Pela farmácia do Estado, era tranquilo e estava com o medicamento em menos de 15 dias depois do pedido. Vamos ver agora".

Para viabilizar o funcionamento do serviço para este ano, o Celme irá readequar o sistema de senhas e aumentar o número de guichês. Atualmente, o espaço conta com 18 balcões.