Combate ao crime e segurança nas estradas marcaram ações da PRF

Foco na segurança viária e no combate ao crime marcaram as operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante os deslocamentos para as festas de virada de ano entre sexta-feira (30) e domingo (1º de janeiro) nas rodovias do Rio Grande do Sul. No balanço divulgado nesta terça-feira (3) pela PRF foi registrada uma grande circulação de veículos nas rodovias federais gaúchas, que apresentaram movimento intenso principalmente na volta no domingo.

Os policiais rodoviários estavam concentrados nos locais com maior índice de acidentes, o que resultou no aumento da fiscalização do uso de álcool (aumentou em 18,4% os testes de bafômetro realizados), e das autuações (5% mais autos de infração) em comparação com o ano passado. Destaque especial para as autuações de motoristas embriagados ou que se recusaram a realizar o teste com o bafômetro (aumento de 106%).

Em abordagens orientadas por inteligência, veículos suspeitos de serem utilizados para o crime foram interceptados e fiscalizados, refletindo na prisão em flagrante de 14 criminosos.

Dois acidentes envolvendo carro e moto, uma colisão traseira em Arroio Grande, na BR-116, e uma colisão frontal na BR-386, em Montenegro, levaram ao falecimento de dois condutores das motocicletas. Outro acidente, um atropelamento de pedestre, foi registrado no final da noite do dia 1⁰ de janeiro. Houve redução também de 50% no número de acidentes graves e de 66% no número de feridos.

Comparação da operação de Ano Novo 2022 (30/12/21 a 2/1/22) com o de 2023 (30/12/22 a 1º/1/23):

(2021/2022 - 2022/2023)

Veículos fiscalizados: 4.656 - 4.581;

Testes de álcool (bafômetro): 2.765 - 3.274;

Autuações: 2.222 - 2.334;

Autuações por ultrapassagens indevidas: 251 - 260;

Autuações envolvendo alcoolemia ao volante: 105 - 217;

Acidentes: 43 - 40;

Pessoas feridas: 68 - 23;

Pessoas mortas: 1 - 3;

Pessoas presas: 27 - 14