Saída para o Ano Novo registra grande movimento nas rodovias gaúchas

A saída para o Ano Novo foi movimentada nas rodovias do Rio Grande do Sul na tarde desta sexta-feira (30). A CCR ViaSul, concessionária que administra a BR 290, a Freeway, prevê cerca de 230 mil veículos trafegando pela rodovia em direção ao Litoral Norte até sábado (31). Deste total, mais de 190 mil tem como destino o Litoral Norte gaúcho.

Segundo a concessionária, 76 mil carros vão circular nesta sexta-feira na rodovia. No começo da tarde desta sexta, o trânsito ficou lento em Glorinha e em Santo Antônio da Patrulha em função da grande quantidade de carros. O fluxo de veículos na rodovia começou a se intensificar a partir das 14h. Os motoristas que passaram pela rodovia enfrentaram o "arranca e para" em função da grande quantidade de veículos.

Na Rota do Sol, o movimento se intensificou por volta das 15h em direção às praias do Litoral Norte. A previsão do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) é de que 17 mil automóveis deixassem Caxias do Sul em direção às praias. A CCR ViaSul informou ainda que o fluxo na BR-386 também ficou mais intenso no período do Réveillon. Conforme a concessionária, a rodovia receberá mais de 175 mil veículos até o dia 2 de janeiro. Em função do movimento de Ano Novo, a concessionária decidiu que as obras nas BRs 386, 290 e 448, a Rodovia do Parque, de responsabilidade da empresa, estão suspensas nesse período de festas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai reforçar a fiscalização no final do ano nas rodovias do Estado. As ações fazem parte do Programa Rodovida que iniciou em 16 dezembro e seguirá até o dia 26 de fevereiro de 2023. O programa tem o objetivo de intensificar ações preventivas e educativas para a redução do número de mortos e feridos nas estradas durante as férias de verão.

Normalmente as rodovias que ligam a Região Metropolitana ao litoral (BR 290 e 101) e a Serra (BR 116) são as mais movimentadas, mas todas as rodovias do Estado costumam apresentar aumento no fluxo. A PRF reforçará o efetivo em serviço, aumentando o emprego de policiamento ostensivo para fomentar maior segurança dos usuários das rodovias. A corporação também direcionará as ações especialmente para os locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentes. O foco dos policiais rodoviários será na fiscalização de infrações que geram acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagem indevida. A atuação no combate ao crime também será reforçada, com apoio do serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação.