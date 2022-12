Rodoviária e aeroporto de Porto Alegre têm movimento intenso na saída para o Ano Novo

A Estação Rodoviária de Porto Alegre registrou movimento intenso de passageiros na tarde desta quinta-feira em função da saída para as festas de Ano Novo. Os principais destinos das 28 mil pessoas que deixaram a Capital foram as praias do Litoral Norte gaúcho e de Santa Catarina. Além das 280 viagens diárias, outros 110 horários extras foram disponibilizados ao público, segundo o gerente de operações, Jorge Rosa.

No setor de embarque, a expectativa do público era embarcar nos ônibus com destino às praias. A estudante Natália Pereira Rodrigues, de Butiá, disse que chegou cedo para evitar o atraso. Ela vai passar o Réveillon em Capão da Canoa na companhia de dez amigos. "Vamos festejar a chegada de 2023 em grande estilo", destacou a jovem que embarcou às 16h. O casal Vilma e Douglas Barreto, de Porto Alegre, decidiu passar a virada na praia de Tramandaí ao lado dos parentes. "Conseguimos folga nesta sexta-feira e decidimos antecipar a viagem", contou Vilma.

No Aeroporto Internacional Salgado Filho, o movimento foi mais forte no embarque doméstico nos portões 103 a 124, por volta das 15h. Na entrada do setor, os passageiros eram alertados pelos funcionários sobre o uso obrigatório da máscara de proteção contra a Covid-19. Os principais destinos foram Rio de Janeiro, São Paulo e Nordeste, especialmente Bahia, Ceará e Alagoas.

A Fraport, responsável pela administração do aeroporto, informou que a expectativa para os voos domésticos e internacionais, é de 158 voos diários. No total, 14 mil pessoas devem passar pelo Salgado Filho entre esta quinta até a próxima segunda-feira. A professora Jane Salvatti e o marido Renato escolheram passar o Réveillon e as férias no Rio de Janeiro. "Decidimos passar a virada na casa de parentes e vamos aproveitar para visitar amigos", disse Jane.

Nas rodovias federais e estaduais, o movimento em direção às praias do Litoral Norte começou a se acentuar no final da tarde desta quinta. A CCR ViaSul, que administra a BR-290, a freeway, informou que cerca de 540 mil veículos vão trafegar pela rodovia nos dois sentidos até o dia 2 de janeiro. Segundo a concessionária, 76 mil carros circularam apenas nesta quinta.

Já a partir do dia 1º de janeiro de 2023, os motoristas começam a retornar à Capital. Segundo a CCR ViaSul, serão mais de 166 mil veículos, algo em torno de 83 mil por dia voltando para casa, tendo como horários mais movimentados até as 10h do domingo e, principalmente, ao longo de todo o dia 2, na segunda-feira.

Com o aumento do fluxo de carros na freeway, é provável que aconteça a liberação do acostamento para auxiliar na circulação. O tráfego é realizado do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí), por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia. Além disso, são utilizadas mensagens nos painéis eletrônicos da concessionária, com orientações aos motoristas sobre como proceder. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.