Rodoviária de Porto Alegre tem movimento intenso na saída para o Ano Novo

A Estação Rodoviária de Porto Alegre registrou movimento intenso de passageiros na tarde desta quinta-feira (29) em função da saída para o Ano Novo. O principal destino das 28 mil pessoas que deixaram Porto Alegre pela Rodoviária foi para as praias do Litoral Norte gaúcho e de Santa Catarina. Além das 280 viagens diárias, 110 horários extras foram disponibilizados ao público, segundo o gerente de operações da Estação Rodoviária, Jorge Rosa.

A maior parte das pessoas, conforme o gerente de operações, vai para o Litoral Norte. No setor de embarque da Rodoviária, a expectativa do público era embarcar nos ônibus com destino ao Litoral Norte gaúcho. A estudante Natália Pereira Rodrigues, de Butiá, disse que chegou cedo à Rodoviária. Ela vai passar o Réveillon em Capão da Canoa na companhia de dez amigos. "Vamos festejar a chegada de 2023 em grande estilo", destacou a jovem que embarcou às 16h no ônibus para Capão. O casal Vilma e Douglas Barreto, de Porto Alegre, decidiu passar a virada do Ano Novo na praia de Tramandaí na companhia de parentes. "Conseguimos folga na sexta-feira e decidimos antecipar a viagem", ressaltou Vilma.

No Aeroporto Internacional Salgado Filho, o movimento foi mais forte no embarque doméstico nos portões 103 a 124. Na entrada do setor, os passageiros eram alertados pelos funcionários sobre o uso obrigatório da máscara. Por volta das 15h, o movimento se intensificou no setor de embarque doméstico. Os principais destinos foram para o Rio de Janeiro, São Paulo e para destinos no Nordeste como Bahia, Ceará, Alagoas e Sergipe. A Fraport, responsável pela administração do aeroporto, informou que a expectativa para os voos domésticos e internacionais, de embarque e desembarque, é de 158 voos por dia. No total, 14 mil pessoas por dia devem passar pelo Salgado Filho entre esta quinta até segunda-feira (2). A professora Jane Salvatti, e o marido Renato, decidiram passar o Réveillon e as férias no Rio de Janeiro. "Decidimos passar a virada na casa de parentes e vamos aproveitar para visitar amigos nas nossas férias", destacou.

Nas rodovias federais e estaduais, o movimento em direção às parais do Litoral Norte começou a se acentuar no final da tarde desta quinta. A CCR ViaSul, que administra a BR 290, a Freeway, informou que cerca de 540 mil veículos vão trafegar pela rodovia nos dois sentidos até o dia 2 de janeiro. Segundo a concessionária, 76 mil veículos vão circularam pela rodovia ao longo desta quinta. Já a partir do dia 1º de janeiro de 2023, os motoristas começam a retornar para a Capital, segundo a concessionária. De acordo com a CCR ViaSul, entre os dias 1º e 2 de janeiro serão mais de 166 mil veículos, algo em torno de 83 mil carros por dia voltando a Porto Alegre, tendo como horários mais movimentados até as 10h no domingo e, principalmente, ao longo de todo o dia 2, na segunda-feira.

Com o aumento do fluxo de carros na Freeway, é provável que aconteça a liberação do acostamento para auxiliar na circulação dos veículos. O tráfego é realizado do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí), por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos da concessionária, com orientações aos motoristas sobre como proceder. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.