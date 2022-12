Mais mil entradas gratuitas são disponibilizadas para o Arena Réveillon na Orla do Guaíba

A Arena Réveillon dos 250 anos de Porto Alegre disponibilizou nesta quarta-feira (28) mais mil entradas para retirada no site do Sympla - o acesso é para a pista. Os oito mil convites gratuitos haviam se esgotado na terça-feira (27). A Arena Réveillon é um espaço especial para quem quiser curtir com mais conforto o evento, os shows e toda a programação. Parte do local, mais precisamente entre o 360 Gastrobar, a Alegrow e o BarUno, será cercado e com estrutura de bares e alimentação. "Esperamos mais de 100 mil pessoas na Orla do Guaíba. Todas as pessoas que passarem por aqui terão condições de conferir os fogos e os shows", destacou Vinicius Garcia, diretor de negócios da GAM3 Parks, responsável pelo evento.

Novidade na comemoração, o Arena Réveillon dos 250 anos é uma área reservada para trazer mais comodidade ao público. No entanto, é recomendado chegar cedo para evitar filas e garantir o acesso, tendo em vista que a entrada é organizada por ordem de chegada. Após a lotação, a cada saída é permitida uma nova entrada. O modelo segue o formato utilizado no Arena Torcedor, a fan fest que ocorreu durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

Dentro do espaço, além do palco e camarins para artistas, haverá estrutura com banheiros químicos disponíveis para o público e seis food trucks com opções variadas de bebidas e comidas. A estrutura do palco principal, que terá 14 metros de largura por de 10 metros de profundidade e oito de altura, será montada ao lado do 360 Gastrobar, e sua parte frontal direcionada ao mirante Olhos Atentos.

Programação:

17h - DJ Cabeção

17h30 - Jei Silvanno

18h - DJ Rick Marx

18h30 - DJ Cabeção

19h - Elton Saldanha

19h40 - Imperadores do Samba

20h20 - DJ Raffa Santos

21h - MC Jean Paul

22h - DJ Cabeção

22h30 - Tributo a Tim Maia

23h45 - DJ Cabeção (contagem regressiva e queima de fogos)

00h15 - Virozueira

2h - Encerramento

Serviço:

Arena Réveillon: 250 anos

Data: 31/12/2022

Horário: das 17h às 2h

Local: Parque da Orla - trecho 1 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre