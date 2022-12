Polícia Civil investiga casos de molhos de tomate contaminados em Viamão

A 1ª Delegacia de Polícia de Viamão instaurou um inquérito policial para apurar ocorrências registradas por consumidores que teriam adquirido molhos prontos de tomate com corpos estranhos macroscópicos dentro das embalagens. Os produtos foram adquiridos em diversos estabelecimentos da cidade.

Segundo a titular da 1ª DP de Viamão, delegada Jeiselaure Rocha de Souza, o fato teria ocorrido também em outros municípios, com relatos de famílias que chegaram a consumir parte do produto antes de constatar a presença dos corpos estranhos. A delegada diz que já foram adotadas providências junto à Vigilância Sanitária e estabelecimentos comercias, orientando os consumidores para que observem as condições do produto.

Nos próximos dias serão ouvidas as vítimas e proprietários dos estabelecimentos comerciais. Também já foram solicitadas informações à empresa, bem como realizados demais encaminhamentos às autoridades. Informações como local de compra e lote da mercadoria são importantes, assim como o registro das ocorrências policiais por parte dos consumidores para apuração dos fatos.

Os produtos apresentados são impróprios para consumo e serão encaminhados para perícia, sendo preciso analisar o contexto do processo de produtivos das unidades colocadas à disposição dos consumidores. A ação investiga a possibilidade de crimes contra as relações de consumo e também questões sanitárias e ambientais.