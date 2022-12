Conjuntivite em crianças é mais comum no verão; saiba como evitar

É no verão que as crianças mais se reúnem para brincar na rua, nas praças, nos parques aquáticos ou de diversões. E também é nessa época que estão mais suscetíveis a contrair algumas doenças, como a conjuntivite. Segundo a oftalmologista pediátrica Luiza Paulo Filho, as aglomerações e o contato próximo entre os pequenos favorecem a transmissão de vírus e bactérias que podem causar a infecção no olho, tornando-a mais frequente nesse período do ano.

"O contágio se dá através do contato, porque a conjuntivite não se transmite pelo ar e sim com a mão suja em contato com um olho doente", explicou a pediatra. Além disso, existem as conjuntivites que são de caráter alérgico. Isso acontece no caso do uso prolongado das piscinas, por exemplo. As substâncias químicas como o cloro, que são utilizadas para fazer a higienização e manutenção da água, agridem a superfície.

Quais são os principais sintomas da conjuntivite nas crianças?

A conjuntivite nas crianças pode se manifestar, segundo a oftalmologista pediátrica Luiza Paulo Filho, de diversas formas. Os sintomas, que podem ser leves ou moderados, costumam estar relacionados à vermelhidão dos olhos, secreção esbranquiçada, irritabilidade, sensação de areia ou de cisco, coceira e inchaços.

No caso dos vírus, o principal causador da enfermidade é o Adenovírus, responsável por gripes e resfriados. "É comum o relato de uma mãe que leva o seu filho ao consultório dizer que o olhinho está com secreção, grudando ou inchado e que na semana anterior a criança estava resfriada, ou seja, é o mesmo vírus que está circulando no organismo da criança acometendo os pulmões, garganta ou nariz e repercutindo também nos olhos através da conjuntivite viral", explicou a pediatra.

A especialista acrescenta que crianças com mais sintomas podem necessitar de colírio lubrificante para hidratar os olhos e colírio anti-inflamatório. Quando existe uma infecção bacteriana associada a essa infecção viral pode ser necessário o uso de colírios antibióticos. Cada caso precisa ser analisado, mas de uma maneira geral são doenças que se resolvem por si só. A doença se apresenta de 7 a 15 dias e não costuma deixar sequelas.

Para evitar as contaminações, a dica é não compartilhar objetos de uso pessoal, como travesseiro, lençol, toalha de rosto e de banho e lavar com mais frequência os itens de higiene. Se a criança for maior, vale também, segundo a especialista, orientar para que não encoste a mão no olho, pois as mãos sujas podem contaminar outras pessoas. Também é essencial lavar as mãos com frequência.