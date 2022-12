Saúde recebe R$ 94 milhões do Judiciário e quer zerar filas na oncologia

Com o objetivo de zerar a fila do Sistema Único de Saúde (SUS) com relação ao atendimento dos pacientes com câncer no Rio Grande do Sul em 2023, a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, e o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) assinaram nesta quarta-feira (21) o termo de cooperação para o repasse de recursos financeiros para a área da saúde no total de R$ 94 milhões. Os valores serão destinados para a ampliação da realização de exames e procedimentos diagnósticos em oncologia, aquisição de equipamentos e reformas nas áreas do SUS da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Além disso, os recursos serão utilizados para ações da Secretaria Estadual da Saúde (SES) vinculadas à especialidade de oncologia.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, informou que R$ 8 milhões serão usados pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre que tem um projeto na área de laboratório de análise dirigido para a área oncológica. Segundo a secretária, R$ 12 milhões serão utilizados para ampliar a área de exames e biópsias e R$ 14 milhões para a compra de insumos e medicamentos. O restante R$ 60 milhões serão direcionados para a linha de cuidado na oncologia, consulta, exames e procedimentos cirúrgicos. "Serão cinco mil cirurgias que pretendemos fazer em 2023 na área de oncologia e considerando a demanda reprimida em função de novos casos e da pandemia da Covid-19. Teremos ainda a possibilidade da realização de 180 mil exames em 31 serviços de oncologia no Estado. Queremos zerar a fila de espera da oncologia no próximo ano", ressaltou. Segundo Arita Bergmann, os recursos financeiros disponibilizados pelo Poder Judiciário estarão a disposição da Secretaria da Saúde a partir de janeiro de 2023. "No próximo ano, termos a possibilidade de termos mais exames, biópsias, consultas e cirurgias para a população que depende de um atendimento especializado na área da oncologia", acrescentou.

A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira afirmou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem atuado solidariamente com o governo do Estado para melhor enfrentar os problemas na área da saúde. "Estamos conectados com os problemas do Estado e agora a administração do TJ/RS colabora também no enfrentamento do cenário pós-Covid, principalmente na área oncológica", explicou. Segundo a desembargadora, os recursos destinados pelo Judiciário a SES serão utilizados para atender as demandas represadas de atendimento, exames e procedimentos que deixaram de acontecer por causa da pandemia da Covid-19.

Já o governador destacou a importância do valor repassado ao Estado para ser destinado ao setor de oncologia. "Temos que agradecer o Poder Judiciário devido a sua capacidade financeira de aportar R$ 94 milhões para a área da saúde do Rio Grande do Sul", acrescentou. No seu discurso, o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert, afirmou que a instituição de saúde é maior órgão financiador do SUS no País. "Não queremos privilégio de ninguém, mas sim o reconhecimento do nosso trabalho. A Santa Casa não é só números. Nós cuidamos de gente", acrescentou o provedor. Os recursos serão destinados à aquisição de equipamento e reforma de áreas SUS na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre