Morre Celso Costa, um dos precursores do rádio gaúcho

Morreu, nesta quarta-feira (21), aos 92 anos, Celso Costa, um dos precursores do rádio gaúcho. O jornalista Luiz Artur Ferraretto comentou a notícia em suas redes sociais.

“Faleceu Celso Costa, um dos responsáveis pela viabilização técnica da Guaíba, quando, do final dos anos 1950 até o início da década de 1980, a emissora reinou absoluta no noticiário, na cobertura esportiva e na música”, escreveu o também professor.

Outro jornalista, que teve passagens pelo rádio, comentou a morte. Juremir Machado da Silva escreveu que Costa simbolizava “um mito da era do rádio, remanescente da grande aventura da Guaíba na Rede da Legalidade”.

O repórter Marcello Campos, que escreve com frequência ao Jornal do Comércio mas que trabalhou com Costa na Rádio Guaíba, classifica o antigo colega como "folclórico". "Não só pela variedade de experiências profissionais, mas por ser uma pessoa de temperamento tranquilo, sempre com boas histórias para contar", lembra Campos, citando a mistura de fantasia com realidade em suas narrativas.

"O que importava era a riqueza de detalhes com a qual ele contava. Jamais entrava em contradição, o que aumentava a dúvida do pessoal se as histórias eram verdadeiras", afirma Campos sobre o morador da rua Demétrio Ribeiro, no Centro Histórico.

Como operador e chefe de externas, Costa fez 10 Copas do Mundo e muitas Olímpiadas pela Rádio Guaíba, onde se aposentou em 2014. Ele deixa a esposa Lúcia e as filhas Rosângela e Celmara. A cerimônia de despedida será realizada hoje na capela Ecumênica do Crematório Metropolitano de Porto Alegre (Prof. Oscar Pereira, 584), às 17h. Não haverá velório.

Nascido em Passo Fundo em 14 de junho de 1930, era filho do ferroviário Fredolim Fernandes Costa e de Amália Guedes. Desde cedo, despertou a curiosidade pela eletrônica e trabalhou na loja Sonora Guarani, responsável pelo serviço de som na Praça Marechal Floriano. Depois, em 1946, participou da fundação da Rádio Passo Fundo.

Em 1952 se mudou para Porto Alegre e ingressou na Rádio Farroupilha. No Rio de Janeiro, trabalhou na TV Tupi, Rádio Nacional e Agência Nacional. De volta a Porto Alegre, montou a Rádio Guaíba, então uma proposta de vanguarda da Caldas Júnior. Nas jornadas esportivas da emissora, o nome de Celso Costa ecoava como responsável pela central de externas.