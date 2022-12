Fiação subterrânea é aprovada em Porto Alegre, mas CEEE-Equatorial mostra resistência à ideia

A fiação subterrânea em Porto Alegre vai evitar o roubo de fios, a poluição visual, a falta de luz em decorrência de temporais ou ventania e os tradicionais "gatos" na rede elétrica da Capital - ligações clandestinas de luz. A análise foi feita pela vereadora Fernanda Barth (PSC), autora do projeto de lei que prevê a substituição da fiação aérea por uma fiação totalmente subterrânea na cidade. O projeto, parceria com o vereador Cassiá Carpes (PP), foi aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Dois parlamentares foram contra a ideia - Mari Pimentel e Felipe Camozzato, ambos do Novo. Segundo Fernanda Barth, o projeto deverá ser regulamentado pela prefeitura em um prazo de 30 a 60 dias.

A vereadora afirmou que em uma reunião com o prefeito Sebastião Melo e com a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, discutiu as vantagens da fiação subterrânea para Porto Alegre. "A ideia é discutir o projeto em 2023 depois da regulamentação pelo Executivo", explicou. De acordo com a vereadora, o prefeito sugeriu a implementação da fiação subterrânea em módulos através de Parcerias Público-Privadas (PPPs) ou por concessões.

A parlamentar afirmou que ainda não há definição dos bairros da Capital que receberiam a estrutura. "Temos o apoio da prefeitura e do Sindilojas que pretende colaborar para que a cidade fique mais bonita", explicou. De acordo com Fernanda Barth, a prefeitura pretende ouvir a CEEE Equatorial e as empresas de telefonia e de internet sobre o projeto de lei aprovado no Legislativo municipal. As empresas prestadoras de serviços serão responsáveis pela mudança - mas a prefeitura também estará autorizada a realizar PPPs. As empresas, segundo o projeto de lei, terão que realizar a alteração da atual conformação das ligações elétricas de Porto Alegre, retirar postes, transformadores, fiação e demais equipamentos, para que as redes de cabos subterrâneos possam ser instalados.

Em nota, a CEEE Grupo Equatorial informou que legislar sobre energia elétrica é competência exclusiva da União, delegada à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e que a substituição de redes aéreas por redes subterrâneas não é uma obrigação legal à concessão, de acordo com os normativos regulatórios do setor. Segundo a empresa, isto ocorre porque a regulação da Aneel é rigorosa com relação a prudência nos custos realizados em obras e exige que seja avaliado o menor custo, de modo que garanta a prestação do serviço sem onerar demasiadamente os consumidores da concessão.