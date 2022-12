Problemas da Vivo afetam comércio e serviços na Zona Sul de Porto Alegre

Moradores da zona sul de Porto Alegre enfrentam problemas com a internet da Vivo desde sexta-feira passada (16). Clientes da operadora não têm acesso ao telefone fixo, internet e TV, principalmente, no bairro Tristeza.

A Pello Center, empreendimento de depilação na avenida Wenceslau Escobar, nº 2.080, teve prejuízos. “Afetou bastante, pois é o momento que mais teria movimento, já que é final do ano. As gurias esperam o ano inteiro por esse período. Como nosso sistema é online, ficamos ilhados, usando comanda manual, sem conseguir fazer agendamento”, conta a recepcionista do local, Érika Barcarollo.

Segundo ela, aproximadamente 25% do público deixou de ir no último sábado, dia de maior procura, por achar que o estabelecimento estivesse fechado. A recepcionista conta, ainda, que, ao ligar para a Vivo, o cliente ouve uma mensagem de que há problema na região. A previsão de retorno é adiada diariamente pela operadora.

Angelica Aparecida Oliveira Santos, dona da loja Vivaz Moda Íntima, na rua Dr. Armando Barbedo, nº 490, tentou contato com a Vivo mais uma vez na manhã desta segunda-feira (19) em busca de respostas. “Eles não sabem informar exatamente o que está acontecendo, se é um reparo técnico ou cabeamento com problema”, lamenta.

Segundo a empreendedora, isso tem gerado muitos problemas, principalmente pela nota fiscal. “Não estamos conseguindo emitir”, conta.

“Estamos tendo que anotar os telefones dos clientes para depois enviar as notas fiscais. Temos um sistema onde cadastramos os produtos e já sai tudo na nota fiscal, então estamos tendo que fazer tudo na calculadora, gerando atrasos nos atendimentos neste período de Natal”, expõe.

À reportagem do Jornal do Comércio, a Vivo disse que "já estão normalizados os serviços de banda larga, voz e TV na região do bairro Tristeza, em Porto Alegre. Alguns clientes podem ter encontrado dificuldades em utilizar os serviços devido ao rompimento de cabo óptico, ocasionado por vandalismo".