Sindicato da Polícia Penal teme pela segurança nas casas prisionais gaúchas

A segurança das casas prisionais do Rio Grande Sul está em risco neste fim de ano em função da falta de policiais penais somada à superlotação. A avaliação foi feita pelo presidente do Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul (Sindppen/RS), Saulo Felipe Basso dos Santos, ao afirmar que teme pela segurança e estabilidade do sistema prisional gaúcho. Para melhorar essa situação, Santos defende como medida urgente a nomeação de 3.212 policiais penais aprovados em concurso público e que estão aptos a ingressarem no sistema. "O governo do Estado precisa urgentemente tomar a decisão de chamar os aprovados. Estamos com um déficit grave de policiais penais", destaca Santos.

Segundo o presidente do Sindppen, a situação é de extrema gravidade e até agora o governo do Estado não deu qualquer sinal para resolver o problema. “Os principais problemas são a falta de policiais penais somada a superlotação de presos. O Rio Grande do Sul tem até quatro vezes a mais o número de presos que poderiam estar nos estabelecimentos prisionais. O número varia dependendo da casa prisional e da região. Sem contar que a estrutura das cadeias está muito ruim”, ressalta o presidente do Sindppen/RS.

Segundo Santos, o sistema penitenciário do Estado trabalha com praticamente a metade do número de policiais penais recomendado pelo Ministério da Justiça e pelo Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Hoje, existem 5.789 servidores penitenciários na ativa (4.738 agentes penitenciários, 549 agentes penitenciários administrativos e 502 técnicos superiores penitenciários) para 41,5 mil apenados no Estado. Conforme Santos, o ideal, de acordo com a norma do Ministério da Justiça, seria haver um agente Penitenciário para cada cinco apenados. "A proporção no cenário atual no Estado é de um apenado para quase nove detentos", afirma.

Em nota, a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (Sjsps) e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) informam que está em análise o regime de escala de trabalho dos servidores para atender às demandas e às necessidades de cada unidade prisional durante o período de Natal e Ano Novo. Além disso, um concurso público está em andamento para a nomeação de novos servidores da Susepe e a SJSPS trabalha para uma breve homologação do certame.