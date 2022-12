Profissionais do JC são agraciados com o Prêmio ARI de Jornalismo

Foram anunciados na manhã desta quinta-feira (15), no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, os vencedores do 64° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo. Profissionais do JC foram agraciados em diversas categorias.

Jornal do Comércio levou dois prêmios. Marcello Campos ficou em segundo lugar, com a matéria Um Mistério Chamado Horacina Correa Cultura Missioneira Em Reportagem Cultural, olevou dois prêmios. Marcello Campos ficou em segundo lugar, com a matéria, e João Vicente, em terceiro, com a série. Marcello Campos também recebeu menção honrosa no Prêmio Especial 250 Anos de Porto Alegre, com uma série de reportagens sobre casas noturnas de Porto Alegre.

O GeraçãoE, que concorreu, no Prêmio Especial do aniversário de 250 anos de Porto Alegre, ganhou menção honrosa em terceiro lugar com a série GE nos bairros.

Giovanna Sommariva, repórter do JC, venceu em primeiro lugar na categoria Reportagem Impressa Universitária pela ESPM. Ela e seu grupo inscreveram a matéria Gênero em Perspectiva.

Fabrine Bartz, estagiária do JC, também foi destaque na categoria universitária. Ela e seu grupo ganharam o 3º lugar da menção honrosa em Reportagem Universitária Impresso com o trabalho Almanaque Código Antirracista (Pucrs). Além disso, levou o certificado de 5º lugar com menção honrosa na Reportagem em vídeo universitário com o trabalho Falhas tecnológicas de reconhecimento facial na segurança (Pucrs).

Mais estagiários do JC foram contemplados. Maria Eduarda Welter e Bolívar Azevedo, da Ufrgs, integraram grupo que recebeu menção honrosa na categoria Reportagem Radio Universitário, com o trabalho Em busca do ouro: Os caminhos do esporte olímpico brasileiro.

O presidente da ARI, José Nunes, disse que o prêmio é o Oscar do Jornalismo. "Precisamos valorizar o Jornalismo, a democracia e a liberdade de expressão em momentos que passamos por tantas dificuldades", discursou Nunes.

O presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira (PT), ressaltou que o Jornalismo é o "primeiro rascunho da história". Segundo ele, durante as eleições deste ano, a imprensa "passou por um teste de fogo", citando a busca pela verdade. "A mentira nunca foi amiga da civilização", afirmou.

Foram 331 trabalhos inscritos em 11 categorias profissionais e cinco universitárias.