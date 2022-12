Painel na Federasul debate papel da imprensa na democracia

O papel da imprensa na democracia foi o tema do último Tá na Mesa da Federasul de 2022 realizado nesta quarta-feira (14) no Palácio do Comércio. O evento marcou a despedida do presidente da Federasul, Anderson Trautmann Cardoso, do comando de entidade, onde exerceu o mandato por dois anos. No lugar de Cardoso, assume o engenheiro agrônomo e advogado, Rodrigo Sousa Costa. A posse está marcada para o dia 7 de março de 2023.

Antes do painel com executivos de sete veículos de comunicação de Porto Alegre, o presidente da Federasul afirmou que o papel da imprensa na democracia não é uma pergunta com resposta simples. "A contrariedade não se dá por uma eventual dificuldade de entendimento em torno do trabalho dos jornalistas, e sim em razão dos múltiplos papéis desempenhados pelo jornalismo nas sociedades democráticas", ressaltou.

Segundo Cardoso, pela tradição norte-americana, fonte da qual historicamente os meios de comunicação brasileiros se inspiram, vem uma definição importante para o papel da imprensa: "A imprensa é o chamado 'watchdog' da democracia, ou seja, na tradução literal e pouco charmosa, 'o cão de guarda' dos regimes democráticos", comparou.

Cardoso afirmou que é papel da imprensa ser um ente da sociedade responsável por fiscalizar o poder, por desvelar aquilo que está escondido e por tornar públicos os atos dos governantes. De acordo com o presidente da Federasul, o que aproxima a imprensa e os setores produtivos são bandeiras como a defesa das liberdades, especialmente a de expressão e a de empreender, e a busca pela transparência nos atos de quem governa o País, o Estado ou os municípios. "Empresários e imprensa têm o compromisso com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil", acrescentou.

O diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, respondeu à pergunta: Qual é o papel da imprensa na democracia?, abordando o avanço da internet. Observou que a internet e as redes sociais deram oportunidade para as pessoas poderem falar, opinar e discordar sobre diversos temas. "É um momento de preservar e lutar pela liberdade de expressão na internet", avaliou.

Por outro lado, Tumelero ressaltou a importância de termos informações checadas e com fontes confiáveis, como os veículos de comunicação profissionais. Nesse sentido, o executivo deu o exemplo do Jornal do Comércio, exemplificando o cuidado e a responsabilidade ao tratar temas polêmicos, bem como dar espaço a diferentes pontos de vista e objetividade ao tratar dos temas. "Acreditamos que o leitor é capaz de olhar os fatos e tirar suas conclusões. Temos uma credibilidade de 90 anos de história", acrescentou.

Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS, afirmou que a imprensa livre e a democracia andam de mãos dadas, ou seja, uma vai apoiando a outra. "A democracia não é perfeita, assim como a imprensa não é perfeita, mas até hoje não foi inventado sistema político melhor que a democracia", ressaltou.

Para o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, é essencial para o fortalecimento da democracia que exista uma imprensa livre e que haja também uma independência editorial das empresas de comunicação.

O presidente da Record TV/RS, Gustavo Paulus, disse que hoje a sociedade busca cada vez mais reconhecer a credibilidade dos veículos de comunicação em detrimento de publicações duvidosas.

De acordo com Israel Fristch, gerente de jornalismo do SBT/RS, a imprensa sempre defendeu a democracia, mas nunca os profissionais estiveram em um estado de insegurança, principalmente o jornalista que está nas ruas.

O jornalista Oziris Marins, gerente de jornalismo das rádios Bandeirantes, ressaltou que a liberdade de imprensa é um pressuposto básico de uma democracia. "O leitor e o ouvinte querem uma informação de qualidade", comentou. Já o diretor de Redação do Correio do Povo, Telmo Flor, falou da imprensa na democracia brasileira e liberdade de expressão, destacando que, além de liberdade, é preciso responsabilidade.