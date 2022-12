Governo do RS projeta 73 Escolas de Tempo Integral em 2023

Uma meta ambiciosa marca o início do segundo mandato do governador Eduardo Leite (PSDB), no Rio Grande do Sul: ampliar o número de Escolas de Tempo Integral de 18 para 550, no período de quatro anos. Prioridade da campanha eleitoral, a educação terá mudanças já no próximo ano, com ao menos 53 escolas da rede estadual aderindo ao novo modelo de ensino. O objetivo é alcançar 73 ainda em 2023.

"O ensino médio gaúcho, formado por 1.100 das 2.300 escolas, vai ter que comprar a ideia do ensino de turno integral, assim como a comunidade. Falo em comunidade porque irá mudar a rotina dos estudantes, das famílias, dos servidores e dos professores da escola", comenta o vice-governador eleito, Gabriel Souza.

Na prática, as Escolas de Tempo Integral funcionam, no mínimo, sete horas por dia, de segunda a sexta-feira, e oferecem três refeições diárias, segundo a atual secretária de Educação, Raquel Teixeira, também autora do Projeto de Lei 7.295/2006, que criou a Escola em Tempo Integral. A essência do projeto é a permanência da criança e do adolescente na escola, assistindo-o integralmente em suas necessidades básicas e educacionais.

A modalidade também será utilizada no combate à evasão escolar no Estado, que historicamente já apresenta níveis altos. No ensino médio gaúcho, um em cada dez estudantes abandonou o ambiente escolar em 2021, conforme o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A evasão, de 10,7%, é a pior desde 2012, quando o RS registrou abandono de 11,6% nesta etapa.

"O aluno fica muito tempo dentro da escola. Ele entra às 7h30min e vai embora às 16h. Então, ele fica mais do que um período de trabalho. Durante esse tempo ele precisa adquirir conhecimento, mas também é necessário que ele sinta prazer em permanecer nesse ambiente", conta a diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Itália, Mônica Beatriz. Localizada na Zona Norte de Porto Alegre, a escola é uma das 18 que já funcionam em tempo integral no Estado. Dos 555 alunos da instituição, 190 estão matriculados nesta modalidade.

Segundo Mônica, o ensino médio em tempo integral é uma proposta muito boa, mas necessita de um grande envolvimento tanto dos alunos quanto dos professores e da gestão. "Quando eu estava na sala de aula, os alunos sempre me diziam: 'Ah, professora! Bom seria se saíssemos daqui com o técnico em alguma coisa, um início de profissionalização'".

Uma das formas de incentivo e suporte aos estudantes é o programa "Todo Jovem na Escola", que visa reduzir o impacto da pandemia na rede estadual e prevenir a evasão escolar. A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) garante o auxílio financeiro aos alunos de 15 a 21 anos no valor de R$ 150,00 mensais creditados no cartão Cidadão da Família. A meta para 2023 é aprimorar o programa, levando em consideração os diferentes custos para chegar à escola.

"Há relatos de jovens que gastam R$ 150,00 com o deslocamento, outros conseguem também ajudar no sustento da família. Nós da transição ainda queremos estudar esse assunto para entender e ajustar o programa. É possível que realmente façamos um reajuste da bolsa, mas ainda não sei dizer se será R$ 300,00 para todos os 70 mil alunos ou para alguns recortes", explica Souza. De acordo com ele, questões ligadas ao território geográfico, recorte social, racial e histórico escolar podem ser analisadas.

Aprovado na Assembleia Legislativa no final de novembro, o orçamento 2023 no Rio Grande do Sul terá um déficit de R$ 3,8 bilhões nas contas públicas. No entanto, conforme o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, ainda assim será possível fazer o reajuste no programa. "O orçamento vai corresponder a capacidade do Estado de fazer as escolhas necessárias dentro das restrições. Nós temos um déficit orçamentário razoável, mas isso não quer dizer que não tenha possibilidade de margem dentro do programa, é uma discussão que vai ser dada pelo secretário da Fazenda".

Em conversa com o Jornal do Comércio, o governador Eduardo Leite esclareceu que o déficit não é ocasionado por ações do Estado, mas pelo que se impôs no meio do caminho pela União. "A União, na decisão do Congresso Nacional chancelada pelo governo federal, mudou a forma de tributação, impondo uma redução de impostos - que é uma coisa que todos nós desejamos -, mas não tira o dinheiro do governador, tira da saúde, da educação, da segurança e tira dinheiro das políticas públicas".