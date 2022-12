Prefeitura de Porto Alegre realiza testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C neste domingo

Moradores de Porto Alegre poderão fazer testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C em ações especiais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na campanha Dezembro Vermelho, mês de luta contra a Aids.

Neste sábado (10), o atendimento foi no Parque Farroupilha (Redenção), próximo do Monumento ao Expedicionário, e no domingo (11) ocorrerá na Orla do Guaíba, das 10h às 16h.

Além da testagem, haverá distribuição de preservativos, gel lubrificante, auto-testes de HIV, orientações e encaminhamento para tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).