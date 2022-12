Chuva expressiva está prevista para os próximos dias no RS

Chuvas expressivas estão previstas para ocorrer em grande parte do Rio Grande do Sul nos próximos sete dias. É o que aponta o Boletim Integrado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Emater-RS/Ascar e Irga. Nesta sexta-feira (9), a presença de uma massa de ar quente manterá o forte calor em todo o Estado, com temperaturas máximas acima de 35°C em diversas regiões e próximas de 40°C no Oeste.

No sábado (10), a temperatura diminui e a propagação de uma frente fria no oceano manterá maior variação de nuvens e pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões. No domingo (11), o ingresso de ar quente favorecerá o retorno do calor, com o tempo seco na maioria das regiões. Somente nos setores Leste e Nordeste deverão ser registradas chuvas isoladas.

Na segunda (12) e terça-feira (13), o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. Na quarta (14), o ingresso de ar seco vai garantir o tempo firme, com temperaturas amenas em todas as regiões.

Os volumes previstos deverão oscilar entre 15 e 20 mm na maioria das regiões. Na Fronteira Oeste e na Zona Sul, os totais oscilarão entre 35 e 50 mm, podendo superar 60 mm em algumas localidades do Litoral Sul.

O boletim também aborda a situação das culturas de trigo, cevada, soja, milho, arroz, feijão 1ª safra, bovinos de leite e de corte.