Ambev promove campanha para incentivar o consumo consciente de bebidas

Para conscientizar a população sobre o consumo moderado de álcool, a Ambev está realizando, durante a Copa do Mundo do Catar, a campanha “Aja com Razão” em dias de jogos da seleção brasileira. A iniciativa faz parte de 20 anos de trabalho realizado pela companhia para incentivar sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas.

Nos locais dos eventos da Brahma e Budweiser, são disponibilizados bebedouros envelopados com a mensagem para que as pessoas bebam água e não exagerem. Além disso, um vídeo com dicas de como aproveitar os jogos sem exagerar é transmitido em um telão com narração da apresentadora Sabrina Sato.

Rodrigo Moccia, diretor de Relações Institucionais da Ambev, explica que a campanha é uma continuidade de um longo e sólido trabalho em consumo responsável já realizado pela empresa. “O nosso foco é muito claro: entregar e ser efetivo na mensagem sobre nunca interagir o consumo de bebidas alcoólicas e direção - se beber, não dirija; bebida alcoólica é para maiores de 18 anos - proibição de venda para menores de 18 anos e beber moderadamente, alternando com hidratação/água e alimentação”, ressalta.

Além das festas oficiais que estão acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Brahma também anunciou outras celebrações nas principais cidades, como Belo Horizonte (Mineirão e Savassi), Porto Alegre (Orla do Guaíba), Goiânia (Shopping Água Branca), Fortaleza (Iate Club) e Salvador (Pelourinho). Além disso, há ativações nos espaços BudX que acontecem em Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Belém.

Outras iniciativas semelhantes já realizadas nesse ano ocorreram em parceria com o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH) na Festa do Peão de Barretos, Rodeio de Jaguariúna e Rodeio de Caldas. Entre 2009 e 2015, a companhia realizou parceria com órgãos públicos, ONGs, bares e restaurantes para o combate do consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos, além de ações focadas em segurança viária. Em 2020, foi lançada a plataforma da moderação aberta ao público, na qual as pessoas podem fazer um raio-x da sua relação com a bebida e mudar os hábitos.

No ano passado, a Ambev criou o Smart Drink LAB, área de inovação dedicada a traduzir os conceitos de moderação em inovação, tecnologia e ciência. Uma das inovações que nasceu dessa frente é a barrinha de cereal “On by beats”, lançada no carnaval. O produto reduz em 20% a absorção de álcool.

“Além disso, anualmente realizamos o Dia de Responsa, um dos mais tradicionais e importantes momentos do calendário da Ambev e também uma data simbólica que celebra o compromisso diário da companhia com o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Neste ano, com várias ações ao redor do País, promovendo o diálogo sobre autoconhecimento, sobretudo quanto ao consumo moderado, e a inovação, conseguimos impactar mais de 2,5 milhões de brasileiros com mensagens de moderação e consumo responsável”, conta o diretor.