Supermercado demite e rescinde com empresa de segurança após caso de agressão

O programa Fantástico, da TV Globo, veiculou na noite desse domingo (4) caso de violência com cenas de agressão de dois homens dentro de uma das lojas de uma rede gaúcha de supermercados. A reportagem, com base em investigação da Polícia, aborda agressão que ocorreu em outubro em uma filial da rede Unisuper, décima maior operação supermercadista do Rio Grande do Sul.

A rede emitiu nota informando que adotou medidas, logo após a veiculação da notícia. Na nota, a direção da Unisuper afirma que demitiu os funcionários envolvidos e rescindiu o contrato com a empresa Glock Segurança.

Além disso, a bandeira diz que vai revisar "todos os protocolos de segurança e de conduta".

A violência teria ocorrido após suspeita de furto de carne pelas vítimas, segundo a TV Globo. A medida em relação aos acusados só teria sido tomada agora por que imagens das câmeras de vídeo foram apagadas, com omissão dos fatos para a rede.

Na nota, a Unisuper pediu desculpas pelo episódio. A bandeira tem 13 filiais na cidade.

Confira a íntegra da nota da rede Unisuper:

"Aos nossos clientes, funcionários, fornecedores e à comunidade em geral:

Viemos a público nos desculpar pelos fatos ocorridos na loja da Avenida Inconfidência, em Canoas. Estamos profundamente abalados. As agressões são inaceitáveis e não condizem com a sólida história de 22 anos da Rede UniSuper, que sempre foi marcada pelo respeito ao ser humano, aos seus direitos fundamentais e a valores como transparência, trabalho em equipe e solidariedade.

Diante de uma conduta lamentável e cruel com a qual jamais concordaremos, informamos que encerramos o contrato com a empresa Glock Segurança, desligamos os funcionários envolvidos e iniciamos o trabalho de revisão de todos os nossos protocolos de segurança e de conduta. Não mediremos esforços para construir sólidos procedimentos que garantam que situações como essa jamais voltem a acontecer.

Reafirmamos o nosso compromisso com o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana, e nos colocamos, mais uma vez, integralmente à disposição das autoridades.

Porto Alegre, 5 de dezembro de 2022. UniSuper"