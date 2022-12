Dezembro Laranja alerta sobre o câncer de pele

Com o tema "Todos podem ter um câncer de pele", a seccional gaúcha da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD/RS), realiza durante todo o mês de dezembro diversas atividades para alertar a população sobre os cuidados com a doença. Além disso, a entidade pretende realizar ações de prevenção ao longo do verão.

A coordenadora do Dezembro Laranja no Rio Grande do Sul e médica da SBD/RS, Sabrina Dequi Sanvido, informou que em razão da pandemia da Covid-19 os atendimentos da população estavam suspensos. "Estamos retomando o atendimento para qualquer pessoa que residente em Porto Alegre no posto de saúde do IAPI das 9h às 14h. As pessoas serão atendidas e encaminhadas para tratamento, se necessário", destacou.

Segundo Sabrina Sanvido, a exposição solar excessiva é o principal fator de risco para o câncer de pele. Existem três tipos de câncer de pele: o carcinoma basocelular, o carcinoma epidermóide e o melanoma. "O carcinoma basocelular e o epidermoide são muito comuns na população. São lesões que crescem na pele e vão resultar em inúmeras cirurgias, tratamentos e até mutilações - em alguns pacientes temos que tirar a ponta do nariz ou da orelha por causa do carcinoma celular que impacta na qualidade de vida", explicou. De acordo com a coordenadora do Dezembro Laranja no Rio Grande do Sul, o objetivo é sensibilizar a população de que os riscos não estão presentes apenas naquele momento de descanso das férias na praia ou na piscina, mas nas mais diversas situações. "Queremos chamar a atenção e conscientizar as pessoas para esse problema de saúde pública que afeta cerca de 30% da população, sendo que no Rio Grande do Sul os números são ainda mais altos", acrescentou.

Conforme a médica dermatologista, não é só quem se expõe ao sol nos momentos de lazer que precisa adotar os cuidados, mas também trabalhadores e outras pessoas que são consideradas de maior risco como pacientes transplantados e imunossuprimidos. "Assim como em outras neoplasias, quanto mais precoce o diagnóstico, mas alta a chance de cura e melhor é o tratamento", explicou Sabrina Sanvido. Com a pele mais sensível do que a dos adultos, as crianças exigem atenção especial no verão quando as temperaturas são mais elevadas e a frequência com que ficam expostos ao sol. "As crianças devem permanecer em horários adequados na praia ou piscina e usar camisetas com proteção contra raios ultravioletas, bonés e guarda-sol", destacou. Segundo a médica, no caso dos bebês, com menos de seis meses, não é indicado o uso de protetor solar. "O melhor é evitar que as crianças se exponham ao sol. Isso acontece porque a pele nesta idade é muito sensível podendo facilmente sofrer queimaduras", comentou. A especialista afirma que a prevenção do câncer de pele passa por uma conscientização de longo prazo.

Entre os principais fatores de risco para desenvolver o câncer de pele estão o histórico familiar da doença,

pessoas de pele e olhos claros e pessoas que trabalham frequentemente expostas ao sol sem proteção adequada. Além disso, a exposição prolongada e repetida ao sol na infância e adolescência é um dos fatores de risco. Os especialistas recomendam que seja evitado a exposição prolongada ao sol entre 10h e 15h e utilizar uma proteção adequada, como bonés ou chapéus de abas largas, óculos escuros e filtro solar com fator de proteção 30. O filtro solar apenas uma vez durante o dia não protege por longos períodos. É necessário reaplicá-lo a cada duas horas, durante a exposição solar.