Música alta deixa mais de 1 milhão de jovens sob risco de perda auditiva

Parte dos estudos foi focada no uso de fones de ouvido, enquanto a outra avaliação ficou em torno dos impactos à audição que locais de entretenimento com música alta podem causar.

Usar fones de ouvido - geralmente no último volume - e frequentar ambientes com música alta, hábitos comuns entre os jovens, têm gerado preocupação por parte de especialistas. No mundo, mais de 1 bilhão de adolescentes e jovens correm o risco de sofrer perda auditiva por causa dessas práticas, de acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica BMJ Global Health. Por isso, a necessidade urgente de priorizar políticas focadas em medidas preventivas da saúde auditiva.

Mais de 5% da população mundial têm perda auditiva

O risco de perda auditiva depende do volume, duração e frequência da exposição ao ruído. Para adultos, o nível considerado seguro é de 80 decibéis por 40 horas semanais, enquanto para crianças é de 75 decibéis. Já o valor acima de 120 decibéis pode provocar danos imediatos.

No entanto, os níveis permitidos mudam drasticamente de acordo com o aumento do volume. Por exemplo, o tempo de exposição permitido de um som de 92 decibéis é de 2,5 horas. Quando o volume está em 98 decibéis, o tempo seguro cai para 38 minutos, e de um som de 101 decibéis, apenas 19 minutos são permitidos, de acordo com informações do estudo.

A pesquisa mostra que os usuários de dispositivos de escuta pessoal geralmente escolhem volumes de até 105 decibéis e os níveis médios de som em locais de entretenimento variam de 104 a 112 decibéis, portanto, excedendo os níveis permitidos, mesmo por períodos muito curtos de tempo. Desta forma, as descobertas sugerem que muitos jovens podem estar em risco de desenvolver perda auditiva permanente.

A perda auditiva é uma preocupação de saúde pública que merece reconhecimento e priorização global. Atualmente, mais de 430 milhões de pessoas em todo o mundo - mais de 5% da população mundial - têm perda auditiva incapacitante e sua prevalência pode quase dobrar se a prevenção não for priorizada. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o número aumentará para 700 milhões até 2050.

Os esforços globais de prevenção se beneficiaram de dados sobre a prevalência e a carga global de práticas de escuta inseguras para comunicar efetivamente a necessidade de intervenção preventiva por parte de governos, indústrias e outras partes responsáveis pela implementação de políticas.

Em geral, empresas que fabricam dispositivos como fones de ouvido ou aparelhos de veículos programam alertas para avisar o usuário quando o nível do volume é excessivo.

De acordo com a OMS, o padrão global para audição segura em locais e eventos destaca seis recomendações de implementação para garantir que locais e eventos limitem o risco de perda auditiva para seus frequentadores.