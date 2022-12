Paço Municipal de Porto Alegre começa a receber nova pintura

A revitalização do Paço Municipal de Porto Alegre, situado no Centro Histórico, começa nesta quinta-feira, 1º de dezembro. Os procedimentos devem manter as características históricas da arquitetura da construção que tem mais de um século. A conclusão dos trabalhos é prevista para agosto de 2023.

A execução é em parceria com a Tintas Renner, que irá fornecer os produtos necessários para pintura da área externa. A mão de obra será bancada pelo município.

A definição das cores a serem usadas passou por especificação realizada pelo gerente técnico da companhia, Plínio Albuquerque, responsável pela análise de outros espaços históricos que passaram por restauração.

Segundo Albuquerque, o processo irá resguardar a história do Paço, trazendo as cores originais da construção.

"Cada espaço e cada cor do prédio foram cuidadosamente analisados para respeitar as características arquitetônicas, preservando a história. A população que circula pela região será impactada pela renovação da fachada do Paço Municipal", avisa o gerente técnico.

A principal cor a ser utilizada é o amarelo ocre, seguida do branco gelo nos adornos e colunas e do esmalte acetinado na cor verde nas partes em madeira. A Renner prevê o uso de aproximadamente 1.050 litros de tinta.

Albuquerque conta que foi utilizado um leitor de cor digital para verificar as cores da fabricante que mais se assemelhavam às utilizadas na última reforma do prédio. Além disso, o gerente técnico teve acesso ao livro, uma espécie de memorial descritivo, que detalha as referências utilizadas nas últimas reformas.

O processo para revitalização ocorreu em conjunto com a secretária de Parcerias de Porto Alegre, Ana Pellini, o secretário adjunto, Jorge Morgas, o chefe de gabinete Guaracy Andrade e outros representantes da prefeitura da Capital.

A pedra fundamental para a construção do Paço Municipal foi lançada em 5 de abril de 1898 e sua construção foi finalizada em abril de 1901. A partir de maio do mesmo ano, a edificação passou a ser sede da Intendência de Porto Alegre.

Localizado no coração do Centro Histórico, o prédio foi projetado pelo engenheiro italiano, baseado no Rio Grande do Sul, Giovanni Colfosco. O Paço é considerado um dos marcos arquitetônicos da Capital.