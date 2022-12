Confira o funcionamento de serviços em Porto Alegre durante o jogo do Brasil nesta sexta

A seleção brasileira enfrenta Camarões nesta sexta-feira (2), às 16h, em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Catar. A partida trará alterações nos horários de funcionamento de alguns serviços de Porto Alegre. O Jornal do Comércio preparou um material para quem quer se preparar.

O comércio da Capital funcionará de acordo com a política de cada estabelecimento. "O Sindilojas Porto Alegre informa que a abertura de estabelecimentos comerciais da Capital e de Alvorada fica como opcional nos dias e horários de jogos da seleção do Brasil", afirmou a entidade em nota. Já os serviços essenciais devem ser mantidos em todas as esferas, e escolas terão atividades até a hora do jogo.

Na esfera política, os governos estadual e federal terão expedientes até 14h, enquanto a prefeitura de Porto Alegre funcionará das 8h30min às 14h30min. Além disso, setores da Justiça também estarão abertos até 14h.

Quanto às agências bancárias, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que serão abertas das 9h às 14h. Já as agências do Correios fecham às 15h, uma hora antes do início da partida.

Horário de funcionamento de serviços da Capital nesta sexta (2):

Governo federal: funciona até as 14h

Governo estadual e Justiça: funciona até as 14h

Prefeitura de Porto Alegre: funciona das 8h30min às 14h30min

Bancos: abrem das 9h às 14h

Correios: fecha às 15h

Comércio: a critério de cada estabelecimento

Serviços essenciais: operam normalmente