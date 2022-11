Ter um propósito é uma das maneiras para envelhecer com saúde e qualidade de vida, diz Emilio Moriguchi

"Desde criança no jardim de infância no Japão somos estimulados a buscar um propósito com o Ikigay - o que dá sentido a vida. Os professores pedem que cada um dos alunos com 4 ou 5 anos se levante na sala de aula e diga o que pretende fazer na vida. As pesquisas mostram que ter um propósito na vida é uma das coisas mais importantes para envelhecer com saúde e com qualidade de vida." A avaliação foi feita pelo médico geriatra e presidente do Grupo de Estudos em Medicina Cardiovascular e Espiritualidade (Gemca) da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul (Socergs), Emilio Moriguchi. Nesta terça-feira (29), ele participou do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) onde realizou a palestra "O propósito é importante para uma longevidade feliz".

Segundo Moriguchi, o seu propósito na vida é que as pessoas possam ser saudáveis para no presente e no futuro serem felizes. "A primeira coisa na vida é que as pessoas consigam entender que é necessário fugir dessa correria imposta em nossas vidas no dia a dia. Na correria, não conseguimos concentração. Precisamos ter paz no coração e na alma para podermos pensar bem", explicou. O médico geriatra afirma que se as pessoas estão agitadas, correndo, ansiosas ou angustiadas e que, assim, elas não conseguem pensar bem. "Uma das coisas mais importantes na vida é ter momentos de paz e tranquilidade de espírito para pensar o que desejamos de nossas vidas", ressaltou.

Na palestra, o geriatra lembrou uma tradição do Japão quando a pessoa completa 60 anos: o aniversário é considerado o mais importante de um cidadão japonês. Quem prepara a grande festa é a família e os amigos. Emilio Moriguchi disse que não lembrava dessa tradição. Em fevereiro de 2018, ele foi até o país com a família pensando que ia realizar uma palestra. No entanto, ele foi homenageado. "Existe uma crença no Japão de quem atinge 60 anos pode chegar aos 100 anos", acrescentou. Moriguchi tem 64 anos. Na festa, o médico teve que colocar um casaco vermelho (que representa festa no Japão) e planejar os seus próximos 40 anos na frente dos convidados. "Os pedidos são colocados em um quadro até chegar no pedido mais importante que foi: "Não fazer minhas duas filhas passar vergonha". Não posso mudar mais. Este pedido ficou registrado em um quadro e não posso voltar atrás", recordou.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho, afirmou que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o aumento na expectativa de vida do brasileiro vem crescendo gradativamente nos últimos anos. Em 2000, a expectativa era em média de 69,8 anos. Em 2019, passou para 76,6 anos.

A região Sul possui a maior concentração de idosos por habitante do País. No Brasil, 14,3% da população são maiores de 60 anos. Já no Rio Grande do Sul, esse número sobe para 18,8%.

Projeta-se que, até 2030, maiores de 60 anos representem 24% da população gaúcha e 4,4% sejam maiores de 80 anos. "Mediante essas informações fica evidente que precisamos trazer para o nosso dia a dia a longevidade como algo muito real e próximo de nós. Estarmos atentos à qualidade física e mental é essencial para irmos em busca de uma longevidade feliz e saudável", acrescentou.