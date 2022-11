Porto Alegre: Mudanças de empresas travam revitalização de praças da Zona Sul

Não é de agora que a revitalização de todas as 685 praças de Porto Alegre está nos planos da prefeitura. Quando o prefeito Sebastião Melo assumiu, em janeiro de 2021, havia um contrato ativo da gestão Nelson Marchezan de cerca de R$ 46 milhões para a revitalização de 663 áreas, das quais apenas 18 previstas para a primeira etapa haviam sido entregues. Passados quase dois anos de mandato e com contratos de uma nova licitação ativos, desde o ano passado 225 praças já foram revitalizadas. Embora a quantidade de espaços qualificados tenha avançado nos lotes Norte e Centro/Leste, as praças da Zona Sul já estão no terceiro contrato.

Divididas em três lotes, as praças são distribuídas para duas empresas diferentes. A região Norte, com 245 praças e três parques, pertence ao mesmo contrato que a região Centro/Leste, que contém 213 praças e quatro parques. Ambas estão sob responsabilidade da Eco Projetos e Construções Ltda. Já o lote Sul/Extremo Sul, com 227 praças e 2 parques, foi destinado à Aríete Engenharia Eireli apenas em outubro deste ano.

"Logo que assumimos a gestão, tivemos uma rescisão, porque a empresa responsável estava com um trabalho moroso e não estava entregando um serviço de qualidade nas praças da Zona Sul", comenta o secretário de Serviços Urbanos (Smsurb), Marcos Felipi Garcia. Em 2021, quem realizava a manutenção da região era a Construtora Tecnirama Eireli, de Curitiba.

Com a troca de empresa, em maio deste ano, a manutenção das praças da Zona Sul da Capital passou a ser realizada pela Silpav Construções Ltda. Porém, mais uma vez, o contrato foi rompido. "Rescindimos porque a empresa não estava prestando um bom serviço", complementa Garcia. Com a chegada de uma terceira construtora, em outubro, a expectativa é de que entre 20 e 30 praças da Zona Sul sejam atendidas no próximo ano.

Em cada praça, é realizada uma ordem de serviço, que define os equipamentos que precisam ser recuperados. Essa ordem é entregue para as empresas, que retornam com um cronograma. Dentro do prazo estipulado, que varia entre duas a três semanas, em casos de praças menores, há uma margem para eventos adversos que possam impedir a realização do trabalho. Com a entrega realizada, a empresa recebe o pagamento ou uma ordem de recuperação do serviço.

Durante as fiscalizações do trabalho realizado pelas empresas anteriores, os atrasos foram notificados e aplicou-se as sanções previstas em contrato, sendo elas notificação, advertência, multa e rescisão. De acordo com a Smsurb, também foi realizada uma comparação com o andamento do trabalho executado em outros lotes.

O atraso na entrega das praças pela Silpav Construções Ltda ocorreu devido a um erro de engenharia no orçamento do telamento, um dos principais equipamentos. A empresa alega que não conseguiria seguir o serviço com prejuízos. Esse erro foi revisto e reajustado pela prefeitura para a empresa do outro lote, mas foi negado para o lote Sul.

"Os brinquedos tinham especificações exclusivas da Secretária Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Então, tinha apenas um fornecedor no município e tive que me adequar, precisei montar uma fábrica e isso levou tempo", comenta um dos responsáveis pela empresa.

Segundo a Silpav Construções, a prefeitura solicitou ainda um aumento de equipe. No entanto, as ordens de serviço eram entregues uma de cada vez, o que dificultou a previsão de longo prazo para investimento.

Procurada em momentos diferentes pelo Jornal do Comércio, a Construtora Tecnirama Eireli, de Curitiba, não retornou aos pedidos de entrevista.