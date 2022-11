Rio Grande do Sul tem amplitude térmica nesta sexta-feira

Uma massa de ar seco mantém o tempo ensolarado em grande parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (25). O perfil seco da atmosfera favorece grande amplitude térmica, com um pouco de frio pela manhã e calor durante a tarde. As informações são da Metsul Meteorologia.

Os modelos meteorológicos projetam temperaturas mínimas ao redor de 5°C nos Campos de Cima da Serra. Por outro lado, esquenta rápido à tarde com máximas que deverão oscilar entre 32ºC e 34°C na Metade Oeste. No fim de semana o tempo seguirá firme com sol, porém, as nuvens aparecem. No Litoral terá sol e vento.

O tempo será ensolarado em Porto Alegre e devido ao céu claro a radiação poderá atingir valores altos. No fim de semana a previsão é de sol, poucas nuvens e o calor aumenta. As rajadas de vento são esperadas nos fins de tarde o que poderá aliviar a sensação de calor.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 35°C

Mínima: 5°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 16ºC