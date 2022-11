Policiais penais protestam por publicação de decreto de promoções

Dezenas de servidores penitenciários se reuniram em frente ao Palácio Piratini, na manhã desta quinta-feira (24), para pedir a publicação do decreto que regulamenta as promoções. Cerca de 6 mil policiais penais aguardam, desde o início do ano, por esta regulação. De acordo com o Sindicato da Polícia Penal do RS (SINDPPEN/RS), antiga Amapergs, a chefia da Casa Civil assegurou a dirigentes que estavam na sede do governo do Estado que até a próxima semana deve encaminhar este decreto.

De acordo com o presidente do SINDPPEN/RS, Saulo Felipe Basso dos Santos, desde março de 2022 o titular da SJSPS, Mauro Hauschild, promete o decreto das promoções, que até agora não foi publicado. “Precisamos acreditar que isso vai acontecer. Parece que não existe mais barreiras e empecilhos. Falamos da ampliação de vagas também e do chamamento dos aprovados em concurso. Se não sair decreto das promoções até final da semana que vem, seguramente, no início da semana subsequente, faremos mais um ato. Vamos voltar e vamos mobilizar e com ainda mais força”, destacou o presidente Saulo Felipe Basso dos Santos.

Basso argumenta que em junho de 2022, durante inauguração do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), o governador Ranolfo Vieira Júnior, se comprometeu em fazer a publicação do decreto para o dia 4 de julho. “A fala está registrada em vídeo, havia um compromisso do próprio Governador Ranolfo” destaca o presidente.

As promoções ocorrem pelas modalidades de antiguidade e merecimento, que levam em conta a classificação dos servidores com critérios pré-estabelecidos relacionados à atividade deles em seus locais de lotação.