Sindicato Médico lança campanha para evitar o fechamento da Beneficência Portuguesa

"Temos que sensibilizar a sociedade gaúcha para evitar o fechamento do Hospital Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre. Não podemos admitir a perda de mais 200 leitos hospitalares". A avaliação é do diretor-geral do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Fernando Uberti Machado, ao ressaltar que sairá mais caro construir uma nova instituição de saúde na Capital. "Não tem sentido perdermos um espaço fundamental para a saúde pública", destacou.

Machado disse que o sindicato pretende procurar o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS) e as secretarias estadual (SES) e municipal da Saúde (SMS) para discutir sobre uma proposta que evite o fechamento do hospital. "Não podemos prescindir desses leitos. Em cerca de dez anos, sete hospitais fecharam em Porto Alegre e perdemos mil leitos hospitalares", acrescentou.

O diretor-geral do Simers afirmou que deve ser buscada uma outra maneira de pagamento das dívidas trabalhistas dos funcionários. "Não podemos perder a Beneficência Portuguesa", acrescentou. A campanha do Simers "Salve o Beneficência Portuguesa" alerta para a possibilidade de fechamento de mais de 200 leitos.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente da entidade, Marcos Rovinski, lamenta a possibilidade de venda de um dos mais antigos e tradicionais hospitais de Porto Alegre para quitar dívidas trabalhistas, no valor de R$ 35 milhões. “O Simers defende a manutenção do hospital, que faz parte da história médica do Rio Grande do Sul, para que ela possa ser revitalizada e continuar atendendo a população. Precisamos de uma soma de esforços da comunidade e do poder público para reverter os problemas de gestão que se arrastam há anos”, destacou o presidente do sindicato. A venda do hospital deve beneficiar 489 credores que têm por receber cerca de R$ 35 milhões.

Segundo Rovinski, o possível encerramento das atividades agrava ainda mais a crise da falta de leitos, que há anos prejudica a assistência não só dos porto-alegrenses, mas para todos os gaúchos. “Desde a década de 1990, já são sete hospitais que fecharam as suas portas em Porto Alegre, o que representa cerca de mil leitos a menos para a área da saúde", explicou. O presidente do Simers afirmou que o Beneficência Portuguesa precisa recuperar a sua importância, protagonismo e relevância para quem precisa de atendimento.

Em nota, a Associação Beneficente São Miguel (ABSM) informou que não cabe aceitar ou não qualquer proposta de "venda" do Hospital, pois trata-se de uma expropriação judicial, levada a efeito em processo coletivo, ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em 1994, que tramita desde o ano de 2007 de maneira eletrônica junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Não se tratando de "venda voluntária de bens" ou algo do gênero. Exceto quanto a essa ressalva, somente nos manifestaremos nos autos do processo.

Hospitais e leitos fechados em Porto Alegre

- Hospital Lazzarotto - 240 leitos, no bairro Passo D'Areia, fechado em 1995

- Hospital Ipiranga - 140 leitos, no bairro Santana, fechado em 2001

- Hospital Santo Antônio (leitos incorporados pela Santa Casa, mas estrutura está abandonada), bairro São Geraldo, fechado em 2002

- Hospital Maia Filho - 70 leitos, no bairro Floresta, foi fechado em 2005

- Hospital Independência - 100 leitos, no bairro Agronomia, fechado em 2009

- Hospital Parque Belém - 200 leitos, bairro Belém Velho, fechado em 2017

- Hospital Álvaro Alvim - 120 leitos, no bairro Rio Branco, fechado em 2020